Policías asistieron a una mujer que dio a luz en su casa

Un grupo de policías de la Unidad Regional II asistieron este martes a una mujer que dio a luz en su casa de la ciudad de Rosario, antes de que pudiera llegar la ambulancia. Ocurrió en horas de la tarde, en una vivienda de calle 5 de Agosto al 1700.
Ocurrió en barrio Las Flores, durante la tarde del martes. Madre e hijo se encuentran en perfecto estado de salud.
Según informó la fuerza, uniformados del Comando Radioeléctrico, Escuadrón de Caballería y Sección Perros acudieron a un pedido de auxilio a la Central de Emergencias 911, en el barrio Las Flores de la gran ciudad del sur provincial.
Se trataba de los suboficiales Eliana Leiva, Alexis Coronel, Alejandra Vallejos, Yesica Valpondi, Luciano Nardi y Ezequiel Rodríguez.
La joven madre estaba en pleno trabajo de parto cuando llegaron los efectivos, que no dudaron en prestar colaboración.
Con conocimientos adquiridos durante la instrucción, las suboficiales Vallejos y Valpondi ayudaron a la mamá para que su hijo nazca sin problemas.
Poco después arribó la unidad sanitaria y la pediatra constató el buen estado de salud de la mamá y su pequeño.
En una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitaria (Sies 107), la madre y su bebé fueron trasladados al Hospital Roque Sáenz Peña, donde se les practicaron estudios de rigor. En el trayecto, contaron con los patrulleros como escoltas.
“Los profesionales de la salud destacaron la labor desempeñada por los policías ante semejante eventualidad, la que finalizó felizmente mediante el gran accionar policial desempeñado”, señaló la policía en un comunicado de prensa.
