Ciudad de Santa Fe

Drama en barrio Los Troncos: murió solo en su casa y la burocracia complicó todo

Vecinos descubrieron el cuerpo de un hombre tras varios días sin verlo. La ausencia de familiares demoró trámites y generó malestar en la cuadra. Luego de varias horas de tensión, un jefe policial y un vecino resolvieron el asunto.