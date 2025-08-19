#HOY:

Drama en barrio Los Troncos: murió solo en su casa y la burocracia complicó todo

Vecinos descubrieron el cuerpo de un hombre tras varios días sin verlo. La ausencia de familiares demoró trámites y generó malestar en la cuadra. Luego de varias horas de tensión, un jefe policial y un vecino resolvieron el asunto.

El episodio afectó a los vecinos de barrio Los Troncos. Crédito: Manuel Fabatía
 18:38
Por: 

Un particular conflicto sacudió en las últimas horas al barrio Los Troncos de la ciudad de Santa Fe. Allí, un vecino fue hallado muerto dentro de su domicilio, ubicado en Alfaro de Vera al 8100, y la situación se volvió engorrosa porque no había familiares directos que se hicieran cargo.

El hecho quedó registrado oficialmente a las 11:30 de la mañana del lunes, cuando personal de la Subcomisaría 12da (URI) acudió tras un llamado al 911.

Vecinos preocupados

En la escena, los uniformados entrevistaron a Horacio (63 años) y Esther (61 años), quienes contaron que hacía varios días no veían a Víctor Hugo Quiroga, el morador de la vivienda. Dijeron que el jueves lo habían visto por última vez y que el sábado golpearon la puerta sin obtener respuesta.

Zona en la que se registró el hecho. Crédito: Google MapsZona en la que se registró el hecho. Crédito: Google Maps

Finalmente, el lunes por la mañana notaron que la casa tenía puertas y ventanas abiertas, y al no obtener señales de vida, se comunicaron con la central de emergencias.

Muerte natural

Al arribar al domicilio, la policía encontró al hombre sin signos vitales. Se convocó a personal de medicina legal y alrededor de las 13.15 se presentó la médica policial, quien confirmó que el deceso fue por muerte natural, por lo que no aconsejó la realización de autopsia.

Sin embargo, al no haber familiares presentes, la profesional aclaró que debía ser un allegado quien tramitara el certificado de defunción para poder avanzar con el sepelio.

Burocracia y demora

La tramitación del caso se complicó porque no había un responsable directo. La fiscalía en turno fue informada y se aguardaba una resolución mientras el cuerpo permanecía en el domicilio, lo que generó tensión y preocupación entre los vecinos.

El episodio afectó a los vecinos de barrio Los Troncos. Crédito: Manuel FabatíaEl episodio afectó a los vecinos de barrio Los Troncos. Crédito: Manuel Fabatía

Finalmente, alrededor de las 14.15 se presentó en el lugar César (41 años), amigo del fallecido, quien aseguró que el hermano de Quiroga estaba trabajando en un hogar de ancianos en Rafaela y que recién podría regresar al día siguiente. El nombrado se comprometió a hacerse cargo de los trámites iniciales.

Finalmente, ya en la mañana del martes, el jefe policial de Estación Norte resolvió el conflicto junto con un vecino, haciéndose cargo de los trámites pertinentes del caso.

Malestar en la cuadra

El episodio dejó un fuerte malestar entre los vecinos de Los Troncos, que criticaron la lentitud de los procedimientos y la falta de respuestas rápidas.

"Llamamos a las autoridades, a la municipalidad, a Asoem, pero nadie se quería hacer cargo. Mientras tanto, el cuerpo seguía ahí adentro. Es una situación muy triste. Por suerte ahora se resolvió", dijeron.

