Violencia

Dos crímenes en menos de 24 horas en Santa Fe

Los homicidios ocurrieron en barrio Villa Hipódromo y en Las Lomas. Las víctimas tenían 19 y 24 años. Ambos fallecieron tras ser baleados en la cabeza. Un tercer joven herido de bala. Y se investiga una balacera contra una vivienda.