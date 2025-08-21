Dos crímenes en menos de 24 horas en Santa Fe

Los homicidios ocurrieron en barrio Villa Hipódromo y en Las Lomas. Las víctimas tenían 19 y 24 años. Ambos fallecieron tras ser baleados en la cabeza. Un tercer joven herido de bala. Y se investiga una balacera contra una vivienda.
La ciudad de Santa Fe vuelve a estar sacudida por la violencia. En menos de 24 horas dos jóvenes fueron asesinados tras ser baleados en la cabeza. A su vez otro muchacho resultó herido de arma de fuego. Y por si algo faltara, una vivienda fue atacada a tiros.
El último de los hechos de sangre ocurrió la noche del miércoles, cuando un joven de 24 años fue atacado a balazos en barrio Villa Hipódromo y, tras agonizar algunas horas, murió en el hospital Cullen.
Del grave suceso se supo alrededor de las 23:40, y tuvo lugar en inmediaciones de Pasaje Santa Fe 6022. Según las primeras informaciones, la víctima –identificada como Damián Ernesto Robles, de 24 años– se dirigía a la casa de unos amigos cuando se escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al salir, los vecinos lo hallaron tendido en el suelo, con una herida de bala en la cabeza.
El ataque, ocurrido en plena vía pública, a pocas cuadras de la vivienda de la víctima, reavivó la preocupación de los vecinos de este sector que aseguran vivir en un clima de inseguridad constante.
Traslado desesperado
Ante la gravedad de la situación, el joven fue cargado en un vehículo particular y trasladado primero al Hospital Iturraspe. Allí los médicos constataron que presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo, región superior izquierda, con orificio de entrada y sin salida.
Debido a la complejidad de la lesión, fue derivado en ambulancia al Hospital José María Cullen, donde ingresó en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos y a quedar internado en la unidad de terapia intensiva, falleció alrededor de las 4 de la madrugada.
La investigación
El caso quedó en manos del fiscal Estanislao Giavedoni, quien caratuló la causa como "Homicidio calificado por el uso de arma de fuego".
Por estas horas, los investigadores de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) trabajan en el lugar del hecho, recabando testimonios y analizando la escena en busca de pistas que permitan establecer quién o quiénes fueron los autores del ataque. La dependencia policial que interviene es la Comisaría 3ra, que labró las actuaciones de rigor.
Segundo crimen en 24 horas
Pero lo ocurrio en Las Lomas no fue el único hecho de sangre. Durante la tarde del miércoles un joven de 19 años falleció luego de haber sido atacado a balazos en la zona de Estanislao Zeballos y Primer Pasaje, en barrio Las Lomas.
De acuerdo a los primeros testimonios recabados en el lugar, la víctima recibió al menos un disparo en el rostro, específicamente en la zona del pómulo izquierdo, con ingreso sin salida.
Tras el ataque, allegados lo trasladaron de forma urgente en un vehículo particular al Hospital Iturraspe. Ingresó en estado crítico y, pese a las maniobras de reanimación, los profesionales de la salud no pudieron salvarle la vida.
Herido de bala
Por último, un joven de 23 años ingresó al Hospital Cullen con una herida de arma de fuego en el miembro inferior derecho trasladado por el Servicios de Emergencias 107 desde la zona de Lehman y Javier de la Rosa.
Las circunstancias en las que se produjeron los hechos siguen bajo investigación. Personal de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía trabajaron en los peritajes y tomando declaraciones para analizar las posibles líneas investigativas para esclarecer lo ocurrido.
Casa baleada
Durante la madrugada de este jueves, minutos después de las 3:20, una vivienda ubicada en calle Caferata al 8600 fue blanco de una balacera que dejó al menos tres impactos de proyectil en su fachada.
En el lugar reside María, de 44 años, quien relató a la policía que escuchó varias detonaciones y, al salir de su domicilio, constató los daños producidos por los disparos.
Tras un llamado al 911, efectivos del Comando Radioeléctrico arribaron al lugar y constataron la situación. Afortunadamente, la mujer no sufrió heridas, aunque el ataque generó gran temor entre los vecinos.
En la escena trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) siguien directivas del fiscal de turno, Dr. Morales, que dispuso que la causa sea calificada, en principio, como "Abuso de arma".
Los agresores no fueron identificados y se mantienen en calidad de NN.
Vecinos de la zona señalaron su preocupación por este nuevo episodio violento, que se suma a una seguidilla de hechos similares registrados en distintos puntos de la capital provincial. "Podría haber pasado una desgracia", comentó un frentista mientras observaba los orificios de bala en la pared.
