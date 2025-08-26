Dos mujeres fueron aprehendidas cuando trataban de vender una bomba de agua robada

La policía arrestó este martes a dos mujeres, de 26 y 35 años, que trataban de comercializar una bomba centrífuga que había sido robada horas antes.
El operativo se realizó sobre la ruta provincial 1, a la altura del kilómetro 0.
El operativo comenzó luego de la denuncia de una vecina de Colastiné Norte. Ella aseguraba que un artículo robado desde una de sus propiedades era ofrecido por redes sociales.
Personal de la Sexta Zona de Inspección organizó entonces una maniobra de entrega controlada en el kilómetro 0 de la ruta provincial 1.
Cerca del mediodía, se presentaron en el lugar las sospechosas, en compañía de una menor de edad. Adentro de una mochila tenían la bomba que había sido sustraída.
Participaron del procedimiento, efectivos del Comando Radioeléctrico y del a Comisaría 28a.
Las dos personas mayores de edad fueron aprehendidas y están acusadas de encubrimiento.
Quedaron alojadas en la Comisaría 28a, a disposición del fiscal de la causa, el doctor Omar De Pedro, del Ministerio Público de la Acusación.
