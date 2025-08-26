Detuvieron a otro joven por un intento de homicidio ocurrido en pleno bulevar

Durante el verano del año pasado, ocurrió un violento incidente sobre el cantero central del emblemático bulevar Gálvez de la ciudad de Santa Fe, casi en el cruce con calle San Luis. No terminó en tragedia sólo por obra del azar y la pericia de los médicos. La Policía de Investigaciones detuvo días después a uno de los presuntos responsables. Este martes, cayó un segundo sospechoso.
El hecho sucedió durante la madrugada del viernes 16 de febrero de 2024. Varios jóvenes que estaban adentro de un boliche cercano comenzaron una gresca que siguió afuera del local. Aparentemente, palabras fuera de lugar dirigidas a una mujer encendió la mecha. Hubo gritos, empujones y golpes.
La situación se desmadró completamente cuando uno de los más exaltados sacó un arma blanca que llevaba oculta y con ella le asestó a su rival (de 29 años) tres puntazos: uno en el pecho, otro en la espalda (a la altura del omóplato) y el tercero en el rostro, cerca del pómulo.
El agresor y otros dos sujetos que estaban con él se dieron a la fuga inmediatamente en una moto.
La víctima no murió gracias al trabajo de los servicios de emergencia y de los médicos del Hospital José María Cullen.
Agentes de la División Especializada Área de Homicidio de la Policía de Investigaciones llevaron a cabo distintas tareas y en abril pudieron identificar a uno de los sospechosos, C.A.S., de 20 años, como así también su ubicación. Lo arrestaron en barrio Villa del Parque, en la zona oeste de la capital provincial.
El segundo
En las últimas horas, los mismos detectives lograron individualizar a otro de los involucrados, quien aparecía en varias de las cámaras del sistema de vigilancia.
Este martes, con apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas de la Unidad Regional I, fue allanado un domicilio de Amenábar al 3800, donde fue arrestado M. M. N., de 23 años, a quien también se lo acusa por el homicidio en grado de tentativa en carácter de coautor. A él se le secuestró un aparato iPhone 14 Pro.
La investigación es dirigida por el fiscal Carlos Lacuadra, del Ministerio Público de la Acusación.
