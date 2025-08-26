Temen que el fentanilo robado llegue a las calles de Santa Fe
"El fentanilo en manos equivocadas es letal", aseguró Francisco Sánchez Guerra (director del hospital). Remarcó que es cien veces más potente que la morfina y puede provocar la muerte si se consume sin control.
"Alguien tomó esas ampollas y las sacó del circuito lógico de utilización", dijo Sánchez Guerra. Crédito: El Litoral.
"Sí, hicimos la denuncia porque estamos hablando de un medicamento muy sensible", explicó el funcionario. Según relató, la irregularidad surgió en un control rutinario de stock:
"En el raconto habitual de medicamentos se detectó el faltante, se hizo el análisis administrativo de altas y bajas, y al confirmarse la ausencia se decidió notificar al ministerio, iniciar un sumario interno y presentar la denuncia formal en la Justicia".
No son los lotes contaminados
Ante la consulta sobre la posibilidad de que las ampollas pertenezcan al fentanilo contaminado que causó muertes en Buenos Aires meses atrás, el director fue categórico: "No, no tiene nada que ver. Esos lotes fueron retirados en toda la provincia en mayo, con trazabilidad completa. El faltante corresponde a partidas que están perfectamente identificadas con número y fecha de ingreso".
Un insumo clave y restringido
Sánchez Guerra subrayó que el fentanilo es un medicamento de uso crítico en pacientes graves: "No se puede perder tiempo en emergencias. Por eso hay stock disponible en sectores determinados de terapia y quirófanos. No está al libre servicio, pero tampoco bajo llave permanente, porque se necesita inmediatez en su aplicación".
Al mismo tiempo, reconoció que la droga es de "altísimo uso" pero también de altísimo riesgo: "El fentanilo no se compra en farmacia. En manos de alguien que no sepa utilizarlo, es peligrosísimo".
La investigación judicial busca establecer quién sustrajo el medicamento de terapia intensiva.
"No fue un error administrativo"
Consultado sobre lo que pudo haber ocurrido, el director no dudó: "Alguien tomó esas ampollas y las sacó del circuito lógico de utilización". Y agregó: "La sospecha recae en quienes estuvieron en esos sectores en el período determinado. Tenemos cámaras de seguridad y registros de ingresos y egresos que ya están a disposición de la Justicia".
En cuanto a las hipótesis, no descartó ninguna: "Podría tratarse de alguien del hospital o de alguien que haya ingresado por otros motivos. Eso lo tendrá que establecer la investigación".
Advertencia sobre el riesgo social
Sánchez Guerra también dejó un mensaje con tono de advertencia: "Lo importante no es el valor económico de las ampollas, sino el efecto nocivo que pueden tener en cualquiera. No quiero que el fentanilo sea el flagelo del futuro, como ya se vio en el norte con las imágenes de los 'zombis'".
El director del Hospital Iturraspe confirmó la denuncia por el faltante de ampollas de fentanilo.
Investigación en curso
Finalmente, el director confirmó que el hospital puso todo el material a disposición del MPA: "Hasta ahora sólo está hecha la denuncia formal. Calculamos que en estos días se desplegarán las medidas judiciales, desde cámaras hasta registros administrativos. Las pruebas ya están resguardadas".
