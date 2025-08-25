Ciudad de Santa Fe

El Ministerio de Salud denunció el faltante de 68 ampollas de fentanilo en el Hospital Iturraspe

Además de la presentación ante la Justicia, realizada desde el nosocomio de la ciudad capital, se inició un sumario administrativo para esclarecer lo sucedido y tomar las medidas pertinentes. Los insumos no corresponden a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación que es de público conocimiento.