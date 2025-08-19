Tras el análisis de 20 casos

Un informe pericial confirma que las ampollas de fentanilo contaminadas causaron al menos 12 muertes

Las conclusiones del informe revelan que la contaminación bacteriana en el opioide fue determinante en el agravamiento y fallecimiento de varios pacientes. Ahora, la pericia del Cuerpo Médico Forense no solo esclarece los casos fatales, sino que subraya la urgencia de revisar los protocolos de seguridad.