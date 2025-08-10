Fentanilo contaminado deja 76 muertos y podría haber más víctimas
El juez federal Ernesto Kreplak confirmó este domingo que se registraron 76 muertes por fentanilo adulterado, tras una investigación del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata. Se recuperaron más de 115.000 ampollas contaminadas y se cruzan datos clínicos para determinar la magnitud real del impacto.
Se incautaron muestras de todos los lotes implicados y se corroboró la presencia de bacterias multirresistentes en dos de ellos. Uno de los lotes adulterados tuvo amplia distribución, mientras que el otro no llegó a ser utilizado por haber sido retirado rápidamente.
Gracias a operativos judiciales y sanitarios, se recuperaron 115.000 ampollas contaminadas y se impidió la aplicación de aproximadamente 30.000 dosis que estaban en hospitales. Según Kreplak, “hoy no circulan ampollas contaminadas”, generando cierta tranquilidad, aunque sin descartar nuevas víctimas.
Investigación
Para estimar el número real de afectados, los investigadores cruzan bases de datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos. Esto se debe a que muchas de las dosis contaminadas ya no están en stock.
En este marco, el juez advirtió que “esto no llegó a un techo”, y que “con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar”.
El lote más difundido contenía 154.000 ampollas, de las cuales 1.300 fueron aplicadas en el Hospital Italiano de La Plata. Desde el inicio se estimó un impacto mayor, con más de 100 víctimas potenciales.
Hasta ahora, 24 personas están bajo sospecha, aunque no hay detenidos. Kreplak comentó que la causa es “extensa, compleja, con múltiples aristas” y que se sigue avanzando para determinar responsabilidades primarias y directas.
