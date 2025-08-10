Justicia federal

Fentanilo contaminado deja 76 muertos y podría haber más víctimas

El juez federal Ernesto Kreplak confirmó este domingo que se registraron 76 muertes por fentanilo adulterado, tras una investigación del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata. Se recuperaron más de 115.000 ampollas contaminadas y se cruzan datos clínicos para determinar la magnitud real del impacto.