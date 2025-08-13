Investigación judicial y sanitaria

El Gobierno de Santa Fe confirmó 30 muertes vinculadas al fentanilo contaminado

La directora de la Red de Medicamentos, Silvina Fontana, detalló en CyD Litoral que son 18 casos en Rosario y 12 en la capital. El Ministerio investiga junto a la Justicia y garantizó el retiro total de los lotes afectados.