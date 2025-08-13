El Gobierno de Santa Fe confirmó 30 muertes vinculadas al fentanilo contaminado

La directora de la Red de Medicamentos, Silvina Fontana, informó en CyD Litoral que los casos fueron reportados entre noviembre y mayo, período en el que circuló el lote afectado del laboratorio HLB.
La directora de la Red de Medicamentos, Silvina Fontana, detalló en CyD Litoral que son 18 casos en Rosario y 12 en la capital. El Ministerio investiga junto a la Justicia y garantizó el retiro total de los lotes afectados.
La directora de la Red de Medicamentos, Silvina Fontana, informó en CyD Litoral que los casos fueron reportados entre noviembre y mayo, período en el que circuló el lote afectado del laboratorio HLB.
El Ministerio de Salud activó desde el inicio un protocolo de farmacovigilancia. La primera alerta surgió tras la notificación al ANMAT, que prohibió el uso de los lotes identificados y, pocos días después, suspendió toda la comercialización de la empresa.
Fontana explicó que se notificó a todos los efectores para retener el stock. El retiro incluyó hospitales públicos y privados que contaban con el producto. “El fentanilo es un analgésico opioide potente, de uso quirúrgico y en terapias intensivas, no está disponible para la población general”, detalló.
El relevamiento permitió identificar rápidamente dónde se había distribuido. “Informamos a ANMAT los lotes en poder de cada efector. Luego, la Policía Federal verificó físicamente esas existencias”, agregó.
Entre noviembre —cuando el lote fue liberado— y mayo —fecha de su prohibición—, se registraron todos los casos sospechosos. El Ministerio informó los datos a Nación y aportó la información clínica y bacteriológica a la Justicia.
De los 30 fallecidos confirmados por el Instituto Malbrán, 18 son de Rosario y 12 de Santa Fe. La investigación incluye a todo el sistema de salud, tanto público como privado.
Fontana aclaró que no se esperan nuevos casos fuera del período de circulación del lote afectado. “Si aparecen reportes posteriores, corresponderán a pacientes tratados entre noviembre y mayo. Antes y después de esas fechas, el producto no estaba en uso”, remarcó.
La funcionaria indicó que la Justicia podría encontrar más casos al revisar historias clínicas. En todos los informes, la provincia actúa como querellante, por decisión del gobernador.
No se afectó la calidad de la atención médica. “Existen otros laboratorios que producen fentanilo y, además, está el remifentanilo como alternativa. Rápidamente reemplazamos el medicamento para garantizar la continuidad de los tratamientos”, precisó Fontana.
El Ministerio asegura que hoy no hay fentanilo del lote contaminado en circulación. La investigación judicial continúa para determinar responsabilidades penales y sanitarias.
Fontana subrayó que la prioridad es “dar garantías a la población, con transparencia y datos precisos”. El caso, según la funcionaria, “marcó un trabajo coordinado entre provincia, Nación y la Justicia, y Santa Fe fue la jurisdicción que más información aportó a la causa”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.