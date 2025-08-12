Según el juzgado federal de La Plata

Ya son 97 las víctimas fatales a causa del fentanilo contaminado

Crece el número de muertos por la inoculación del opioide y esta nueva cifra -con 21 casos mortales más que el último conteo oficial- podría seguir subiendo, según los investigadores, quienes denominan a esta tragedia como el "Cromañón sanitario".