Fentanilo contaminado: ordenaron la detención de Ariel García Furfaro y otras personas involucradas en la investigación

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la captura del dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A, en el marco de la causa que investiga 96 muertes de pacientes que fueron inoculados por el fármaco adulterado.