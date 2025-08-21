Fentanilo contaminado: ordenaron la detención de Ariel García Furfaro y otras personas involucradas en la investigación
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la captura del dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A, en el marco de la causa que investiga 96 muertes de pacientes que fueron inoculados por el fármaco adulterado.
El juez federal Ernesto Kreplak ordenó la detención del empresario Ariel García Furfaro, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. que evalúa entregarse a la Justicia, en el caso que investiga las 96 muertes de los pacientes como consecuencia del fentanilo contaminado, y además solicitó allanamientos.
La PSA fue parte de los operativos de detención
Según informó la agencia Noticias Argentinas, el magistrado pidió las capturas de los hermanos Diego y Damián García, quienes junto a Ariel llevan el control de las actividades de los laboratorios y ya fueron apresados.
Más detenciones
Además, Kreplak también solicitó los arrestos de Nilda Furfaro -madre del empresario, que es accionista y vicepresidenta de HLB Pharma-, el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran, los directores técnicos de Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio, y el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano.
También fueron detenidos los accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo, su presidente Horacio Tallarico y su director suplente, Rodolfo Labrusciano.
Fueron detenidos familiares y directivos de las empresas que dirigía García Furfaro
La decisión del funcionario judicial se conoce luego de los resultados del análisis del Cuerpo Médico Forense sobre 20 historias clínicas, de las cuales 12 determinaron que hubo “un nexo concausal” del fármaco adulterado que incidió en el desenlace fatal de los pacientes.
Camino a entregarse
Los allanamientos fueron llevados a cabo por la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Fuent: Cuerpo Médico Forense
Sobre las 21 del miércoles, García Furfaro se encontraba camino a entregarse a la Justicia para ponerse a disposición de la causa que investiga 96 muertes de pacientes que fueron inoculados por el fentanilo contaminado.
La causa investiga 96 muertes de pacientes que fueron inoculados por el fentanilo contaminado.
La Policía se dirigió a su domicilio en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, pero no lo encontraron.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.