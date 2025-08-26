Múltiples allanamientos: cayó parte de una banda dedicada al robo de motos

La mañana del martes comenzó agitada en barrio Coronel Dorrego y Los Quinchitos(detrás del ex GADA 121). El sonido de las sirenas y la irrupción de grupos de la División Complejas de la PDI sorprendieron a vecinos que, desde las ventanas y puertas entreabiertas, observaban cómo los agentes avanzaban casa por casa.
En total fueronnueve allanamientos simultáneos que tuvieron como blanco a viviendas vinculadas a una banda que, según la investigación, llevaba meses azotando a motociclistas de la ciudad.
"Ya se sabía que algo raro pasaba… en la cuadra aparecían motos que no eran de nadie del barrio y después desaparecían. No nos sorprende", comentó una vecina de la zona de Azcuénaga al 1300, todavía conmocionada por el despliegue policial.
También se secuestró una camioneta que utilizaban los delincuentes.
El saldo del operativo
Los procedimientos, ordenados por el fiscal Ignacio Lascurain, se realizaron en domicilios de Pasaje Dorrego al 7800, Gorriti al 5800, Azcuénaga al 1200 y 1300, Güemes (dos casas en pasillo), Güemes al 7900 y Alberdi al 8800 y 8900.
El resultado: dos detenidos, el secuestro de un arma de fuego, teléfonos celulares, documentación, una moto y una camioneta que la organización utilizaba como herramienta fundamental para sus golpes.
Los detenidos quedaron a disposición del fiscal Ignacio Lascurain.
Una banda organizada
De acuerdo con lo que pudo reconstruirse, no se trataba de delincuentes improvisados. La banda tenía un claro modus operandi: violentaban portones de viviendas para robar motocicletas, las cargaban rápidamente en la camioneta y escapaban sin dejar rastros.
Pero lo más grave venía después. Una vez cometido el robo, los ladrones contactaban a la víctima y exigían dinero para devolver la moto. Era un sistema de extorsión que les había dado resultados en al menos una docena de hechos.
"Un amigo del barrio perdió su moto así. Después lo llamaron para que pagara un rescate. No pudo juntar la plata y nunca más la recuperó. Al tiempo vio piezas parecidas publicadas en Facebook", relató un joven de la zona de Alberdi al 8800, dando cuenta de cómo funcionaba la operatoria.
Cuando el dueño se negaba o no podía pagar, las motos eran desarmadas y comercializadas por partes a través de redes sociales.
La banda operaba de la siguente manera: robaba una moto y luego extorsionaba a la víctima para que pague un rescate.
Investigación en curso
Con los resultados de los allanamientos, la causa ahora busca determinar la responsabilidad de los detenidos y la posible conexión con otros hechos denunciados en distintos barrios de Santa Fe.
"Lo importante es que se logró dar un golpe fuerte a un grupo que venía generando un enorme daño económico y social. La investigación sigue su curso", confiaron fuentes judiciales.
Mientras tanto, en las calles de Coronel Dorrego y Los Quinchos todavía se comenta lo ocurrido. "Ojalá que no sea solo un operativo más y que esto sirva para que paren los robos de motos. Estamos cansados", resumió una vecina con tono de resignación.
