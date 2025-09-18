Graves delitos

¿Por qué la Justicia buscaba a Ernesto Quintana?

Está acusado de un escalofriante homicidio en Sauce Viejo ocurrido en 2020 y narcotráfico. En 2023 escapó de la celda de una subcomisaría santafesina. Fue arrestado en Recreo por la PDI este miércoles, en las afueras de una vivienda donde guardaba una pistola de grueso calibre.