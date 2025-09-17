Detuvieron a uno de los "más buscados" de Santa Fe: cayó Ernesto Quintana

La calma matinal de barrio Las Mercedes, en la ciudad de Recreo, se quebró este miércoles cuando agentes de la Policía de Investigaciones irrumpieron en una vivienda y pusieron fin a la fuga de uno de los hombres más buscados de Santa Fe.
Había sido ubicado en el listado por el ministerio de Seguridad provincial y también contaba con una millonaria recompensa para quien entregue información confiable, que pueda dar con su paradero.
Se trata de Enrique "Ernesto" Quintana, señalado en expedientes judiciales como pieza clave dentro de una estructura criminal que mezclaba sangre local y paraguaya, con tentáculos en el tráfico de drogas que tenía como escenario el río Paraná, a la altura de Santa Rosa de Calchines.
El nombre de Quintana figuraba en la temida nómina de los diez fugitivos más requeridos por la justicia provincial. Su sombra venía ganando notoriedad desde 2020, cuando fue acusado de participar en el homicidio de Matías Casco en Sauce Viejo, caso que sacudió la región y que todavía hoy desvela a la fiscal de Delitos Complejos, Laura Urquiza, encargada de seguir cada hilo de la investigación.
La captura ocurrió cerca de las 10.45, en un domicilio donde el prófugo intentaba pasar inadvertido. No tuvo demasiado margen: en cuestión de segundos quedó esposado y a disposición de la justicia. En la requisa de la vivienda, los agentes incautaron una pistola calibre 9 mm, con munición lista para disparar y sin número de serie, además de seis teléfonos celulares que ahora forman parte de la causa.
La detención de Quintana llega apenas horas después de la caída de Waldo Bilbao, un narcotraficante con peso propio dentro del mismo entramado criminal. Las autoridades no dudan en señalar que ambos episodios se leen como golpes sucesivos en la misma dirección: desarticular una organización que llevaba años operando a la sombra.
En el barrio, la postal quedó marcada por móviles policiales, efectivos armados y vecinos observando desde detrás de las cortinas. El eco de la noticia corrió rápido: uno de los fugitivos más peligrosos de Santa Fe ya no camina libre.
