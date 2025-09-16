Un nuevo pedido de captura dentro del top 10 de la provincia de Santa Fe: de quién se trata

El gobierno de la provincia de Santa Fe actualizó su lista de los 10 criminales más buscados por el Ministerio de Seguridad luego de la detención de Waldo Bilbao.
El Ministerio de Seguridad puso 25 millones de pesos de recompensa para Ernesto Fabián Quintana, fugado en 2023 tras ser detenido con una importante suma de estupefacientes y haber cometido un crimen.
Con una recompensa de 25 millones de pesos, Ernesto Fabián Quintana se suma al top 10 con un importante prontuario.
Quintana, de 45 años, tiene pedido de captura tras fugarse de la Subcomisaría de La Guardia en la ciudad de Santa Fe el 18 de noviembre de 2023 junto a otros ocho presos. Los internos habrían violentado algunos candados para darse a la fuga y desaparecer.
El hombre permanecía detenido desde abril de 2023, tras permanecer prófugo dos años y medio tras cometer el homicidio de un peón rural Emanuel Matías Casco cuyo cuerpo apareció en el río Coronda con un disparo en la cabeza.
En abril de 2023 fue detenido en un barrio de las afueras de Recreo, donde se secuestraron 898 gramos de cocaína, 31.067 gramos de marihuana, dinero en efectivo, balanzas electrónicas y otros elementos.
Quintana fue imputado como autor del "homicidio doblemente calificado por el empleo de arma de fuego y por haber sido cometido con alevosía" del que era su empleado.
Según lo expusieron las fiscales Laura Urquiza y Bárbara Ilera, Casco trabajaba para Quintana, que solía pasarlo a buscar por su domicilio y llevarlo hasta un campo en Recreo, donde cultivaba marihuana y le pagaba con cogollos. La familia de la víctima señaló que su relación con su jefe era problemática, Casco quería que le abonara en efectivo, porque lo necesitaba y porque ya lo había parado Gendarmería con estupefacientes en su poder.
Quintana declaró que es "totalmente ajeno a este hecho, nunca lo fui a buscar esa mañana", pero los testimonios reunidos durante la investigación ponen en crisis sus dichos. La fiscalía señaló que la noche del 2 de diciembre de 2020 Quintana se acercó a la vivienda de Casco para decirle que al día siguiente lo pasaría a buscar para ir al campo, a lo que la víctima accedió porque necesitaba el trabajo.
Pasadas las 7, arribó al domicilio de barrio Loyola Sur en su Chevrolet Corsa gris y se llevó a Casco, que ya no regresó a su hogar. A través de informes de geolocalización del celular de Quintana, la fiscalía reconstruyó el recorrido que realizaron esa mañana. En vez de dirigirse a Recreo, fueron hasta la casa en la que vivía el imputado (cuyo dueño denunció que estaba usurpada), ubicada a la altura de la Ruta 11 Km 541, sobre una cortada sin nombre entre Ramírez y Azopardo.
Según lo imputado, allí Quintana, tal vez junto a otras personas aún no identificadas, golpeó brutalmente a Casco. Fue tan violenta la paliza que le perforó el pómulo izquierdo, penetrando hasta la cavidad bucal, rompiendo la prótesis que la víctima tenía allí y despojándolo de varias piezas dentales. Luego, lo ejecutó de un disparo en la cabeza. El cuerpo fue descartado en el río Coronda, que se encuentra a unos 200 metros del lugar.
La vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Gisela Scaglia; el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; e integrantes del Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil participarán este martes del acto de presentación de la página web de los delincuentes más buscados en la provincia de Santa Fe.
En la actividad, que se llevará a cabo desde las 8.30 en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) en Rosario, también se darán a conocer detalles de la actualización de los montos de recompensas por la captura de los prófugos santafesinos más requeridos por la justicia.
