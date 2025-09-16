Tras la captura de Waldo Bilbao

Un nuevo pedido de captura dentro del top 10 de la provincia de Santa Fe: de quién se trata

El Ministerio de Seguridad puso 25 millones de pesos de recompensa para Ernesto Fabián Quintana, fugado en 2023 tras ser detenido con una importante suma de estupefacientes y haber cometido un crimen.