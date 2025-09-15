Detención del narco Waldo Bilbao: así fue el operativo en Rosario
El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, confirmó que el hombre, que era el tercer delincuente más buscado de la provincia, “había adaptado la construcción dentro del mismo departamento donde vivía, con un lugar pensado como escondite que no llegó a utilizar”.
La detención se realizó en el marco de una causa federal por tráfico de estupefacientes con destino al exterior.
El viernes por la noche, durante un operativo a cargo de la Unidad de Acciones Especiales de la Provincia, dependiente de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope), con apoyo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe, se logró la detención de Waldo Bilbao, considerado uno de los prófugos de alto perfil más buscados por la Provincia y sobre el que pesaba una recompensa de 50 millones de pesos.
“Se encontraba en el tercer puesto de la lista de los más buscados”, recordó el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira en conferencia de prensa este lunes, donde detalló que la aprehensión, en el domicilio de Colón al 1200, se dio “a través de una causa del fuero federal de la Ley de Estupefacientes (tramitada en el Juzgado N°3 de Procunar) y se lo venía investigando, haciendo seguimiento y analizando resultados, por lo que llegamos a determinar el lugar donde se encontraba”.
Durante el allanamiento, Bilbao intentó esconderse en un habitáculo de pequeñas dimensiones, pero fue rápidamente reducido por los efectivos. “Había adaptado la construcción dentro del mismo departamento con un lugar que oficiaría de escondite que no llegó a utilizar”, reconoció Pereira, quien a su vez subrayó que personas como Bilbao “tienen toda la experiencia y las medidas para evitar ser reconocidos y es muy probable que tuviera una vida recluida con su familia en su departamento”. Y aseguró que “las zonas más pobladas terminan siendo las más aptas para esconderse”.
Causas
Según las investigaciones, Bilbao integraba una organización narcocriminal liderada por su hermano Brian, quien continúa prófugo. En ese esquema, el detenido habría sido el encargado de administrar parte del dinero obtenido del tráfico de drogas y de blanquearlo a través de distintas actividades económicas. “Está involucrado en una causa por traslado de estupefacientes desde Bolivia y es dirigida al exterior”, detalló Pereira.
Bilbao estaba en el tercer puesto de la lista de los más buscados.
Bilbao integraba la nómina de prófugos de mayor prioridad de captura en la provincia y fue trasladado de manera inmediata a la cárcel de Piñero. “Es un detenido federal por lo que estimamos que en los próximos días, la Justicia Federal lo trasladará al servicio penitenciario federal”, reconoció Pereira.
Recompensas
El Programa Recompensas, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, busca reducir los niveles de violencia y la impunidad, para lo cual propone el ofrecimiento de un monto de dinero para aquellas personas que puedan aportar datos para dar con los autores de homicidios que no fueron esclarecidos desde el año 2014 a la fecha.
El secretario de Seguridad Pública valoró los resultados que la iniciativa está dando y aseguró que “hoy vamos a actualizar la lista y los montos”.
Cabe señalar que la identidad de quienes brinden información y sean adjudicatarios de la recompensa, será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.
