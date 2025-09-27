Trabajos nocturnos

Avanza la construcción del tercer carril de la autopista Santa Fe - Rosario con un 40% ejecutado

Para acelerar el ritmo de los trabajos, se implementa horario nocturno de tareas en determinadas jornadas. El tramo de la mano que va hacia Rosario, entre Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, ya cuenta con los 3 carriles completos y asfaltados.