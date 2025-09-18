Mejoras en un amplio sector

Vialidad Nacional avanza con obras de mantenimiento en la Circunvalación Oeste

Se han reparado las superficies de la calzada, incluyendo tanto los sectores de asfalto como los de losas de hormigón. Este mantenimiento es fundamental para prevenir daños mayores en la ruta y garantizar una conducción más segura y confortable para los miles de automovilistas que circulan diariamente por esta vía.