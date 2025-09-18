Vialidad Nacional avanza con obras de mantenimiento en la Circunvalación Oeste

La Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe, que forma parte de la Ruta Nacional 11, es objeto de una serie de trabajos de mantenimiento y conservación llevados a cabo por Vialidad Nacional.
Se han reparado las superficies de la calzada, incluyendo tanto los sectores de asfalto como los de losas de hormigón. Este mantenimiento es fundamental para prevenir daños mayores en la ruta y garantizar una conducción más segura y confortable para los miles de automovilistas que circulan diariamente por esta vía.
Estas obras buscan optimizar las condiciones de transitabilidad y, sobre todo, mejorar la seguridad vial en este corredor neurálgico para la región.
Las tareas se desarrollan en varios puntos del trayecto y abarcan diversas acciones. En un esfuerzo por asegurar el correcto drenaje de agua, se está llevando a cabo una limpieza intensiva de los canales de desagüe y el retiro de basura.
Específicamente, en la zona de la calle Mendoza, se desobstruye el canal reservorio en el cantero central de la circunvalación. Esta labor, que se realiza con maquinaria pesada, provoca una reducción temporal del carril rápido en dirección a Recreo.
De forma simultánea, se están ejecutando trabajos de desmalezado y corte de pasto en diferentes secciones, desde el cruce con la autopista a Rosario hasta el retorno ubicado frente al hipódromo, en la salida de Avenida Monseñor Rodríguez.
Además, en el tramo entre el Mercado de Abasto y el cruce con la Ruta Provincial 70, se está procediendo al perfilado de banquinas. Estas acciones, esenciales para evitar la acumulación de agua y mejorar la estabilidad de los vehículos, también implican una restricción en el borde del carril lento en la mano que se dirige hacia Recreo.
Este mantenimiento es fundamental para prevenir daños mayores en la ruta y garantizar una conducción más segura y confortable para los miles de automovilistas que circulan diariamente por esta vía.
Vialidad Nacional solicita a los conductores circular con precaución en las zonas de obra, respetar la señalización y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar para evitar accidentes y facilitar el desarrollo de las tareas.
