El histórico Gran Premio Argentino del ACA llega con sus coches a Santa Fe

La largada simbólica fue frente al ACA en Buenos Aires y la llegada será este viernes en Santa Fe, donde los vehículos clásicos del Gran Premio Argentino Histórico le cambiarán el ritmo a la ciudad de Garay, al lado de la Setúbal y acelerando cerca del Puente Colgante. Además de la última etapa (seis en total) y de los 3.300 kilómetros recorridos, la premiación se realizará este mismo viernes a la noche en la capital de la provincia.
Esta histórica edición número 22 tiene una particularidad: si bien hay cinco binomios de la provincia invencible, la propia ciudad de Santa Fe tiene piloto y copiloto con un coche propio en la ciudad de Garay. Se trata de Juan Carlos Malocu y de Roberto Bounus con la leyenda “Santa Fe” y la bandera de la provincia a ambos costados del frente del coche.
En esta edición 2025, la caravana salió desde la Sede Central del ACA, previa exposición de los vehículos en el parque cerrado en Mariscal Castilla entre las Avenidas Libertador y Figueroa Alcorta, llegando en esa primera etapa a la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Al otro día la etapa continuó hasta la ciudad de Goya, Corrientes, donde hizo noche. La siguiente etapa unió Goya con Posadas, Misiones, para continuar al día siguiente a Puerto Iguazú, donde además hubo un día de descanso.
Uno de los vehículos del Gran Premio Argentino Histórico que estarán presentes.
Luego desde allí la caravana partió a Resistencia, Chaco.
El día siguiente el tramo fue de Resistencia a Concordia, Entre Ríos, por último y ya en su última etapa, el recorrido abarcará de Concordia a Santa Fe, donde culminará esta gran carrera con su habitual ceremonia de premiaciones.
Además de las categorías que incluye la prueba, la gran novedad de este año fue la inclusión de la categoría “Contemporáneos”, que permitió competir a vehículos desde el año 1985 en adelante.
La premiación oficial del XXII Gran Premio Argentino Histórico y el cóctel de agasajo a los participantes se llevará a cabo este viernes, a las 20.30, en El Carmen Art Center, ubicado en Almirante Brown 6880, en la costanera tradicional santafesina.
“Se estima que tipo 17.15 del viernes será la llegada el primer auto y se calculan unas horas más hasta que vayan llegando todos a la Costanera Este de la capital provincial”, confirman a El Litoral.
Así, el Gran Premio Argentino Histórico del ACA, en su edición número 22, tocará su tramo final y la etapa seis en la ciudad de Garay. La capital santafesina tendrá en la Costanera Este el colorido de los coches y en la otra Costanera la esperada premiación a todos los participantes. Sin dudas, un viernes histórico para los “fierreros” de la zona.
