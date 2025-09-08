WEC: "Pechito" López fue 14° en su regreso a los Hypercar
El otro argentino, Nicolás con Porsche cerró en el puesto 13°. El Mundial de Resistencia (WEC) pasó por Texas con una carrera que tuvo accidentes, despistes y mucha presencia del Auto de Seguridad por las intensas lluvias que castigaron al Circuito de las Américas, escenario de las 6 Horas de Austin.
El argentino José María "Pechito" López finalizó en el puesto 14° en su regreso a la categoría principal de los Hypercar.
Por su parte, el también argentino Nicolás Varrone, con el equipo Porsche, terminó en la posición 13°.
Victoria para Porsche en una carrera caótica
El equipo Porsche Penske Motorsport se llevó su primera victoria de la temporada 2025 en condiciones muy difíciles. Mientras tanto, en la categoría LMGT3, United Autosports logró el triunfo con un McLaren, en un final dramático.
Las intensas lluvias en Texas obligaron a que la carrera comenzara detrás del Auto de Seguridad y, tras una bandera roja, la acción se retrasó. Al reanudarse, las Ferrari #83 y #51 dominaron la primera parte de la competencia. Sin embargo, el Porsche #6, pilotado por Laurens Vanthoor, Matt Campbell y Kévin Estre, se mantuvo al acecho.
El momento decisivo llegó cuando Kévin Estre superó a la Ferrari #50 para tomar el liderazgo, una posición que ya no soltaría. Estre se mostró impecable, manejando con maestría la presión de sus rivales y las neutralizaciones. Finalmente, cruzó la meta con una ventaja de diez segundos.
"Las condiciones eran muy difíciles, especialmente cuando la pista empezó a secarse", comentó Estre. "Estoy muy feliz de volver al primer puesto, donde debemos estar". El podio lo completaron la Ferrari #50 y dos Peugeot, que lograron su mejor resultado en el campeonato al terminar en tercera y cuarta posición.
Final de infarto en LMGT3
La categoría LMGT3 tuvo un desenlace inesperado. El Ford Mustang #77 de Proton Competition lideró gran parte de la carrera, pero en las últimas vueltas, varios equipos arriesgaron y cambiaron a neumáticos de seco.
A menos de cinco minutos del final, el italiano Davide Rigon, con la Ferrari de VISTA AF Corse, adelantó a Ben Barker para tomar la punta. Sin embargo, un contacto le valió una penalización de cinco segundos, dándole la victoria al McLaren #95 de United Autosports, su primer triunfo en el WEC.
Próxima parada: Fuji
La temporada continuará del 26 al 28 de septiembre con las 6 Horas de Fuji en Japón, la penúltima carrera del campeonato. Para Argentina, Fox Sports transmitirá un resumen de los mejores momentos de la carrera en Austin.
