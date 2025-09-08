En Austin

WEC: "Pechito" López fue 14° en su regreso a los Hypercar

El otro argentino, Nicolás con Porsche cerró en el puesto 13°. El Mundial de Resistencia (WEC) pasó por Texas con una carrera que tuvo accidentes, despistes y mucha presencia del Auto de Seguridad por las intensas lluvias que castigaron al Circuito de las Américas, escenario de las 6 Horas de Austin.