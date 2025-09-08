Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina de fútbol por Eliminatorias

El equipo, ya clasificado con holgura a la próxima cita mundialista, se ubica en la primera colocación de la tabla de posiciones con 38 puntos, con 31 goles a favor y nueve en contra. Su escolta es Brasil con 28 unidades.
Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
El camino oficial, sin contabilizar la eventual Finalissima ante España, finalizará la próxima semana con la visita a Ecuador en la fecha final de las Eliminatorias.
Cuándo vuelve a jugar Argentina
Argentina volverá a jugar el martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil ante el local Ecuador desde las 20, hora argentina.
Los ecuatorianos, también ya clasificados, se ubican cuartos en la tabla de posiciones con 26 puntos.
Sin Messi ante Ecuador
La Selección, ya clasificada de antemano para el Mundial, disputará la semana próxima su último partido de estas Eliminatorias, contra Ecuador aunque sin Lionel Messi, quien fue liberado por el entrenador Lionel Scaloni.
"No va a viajar a Ecuador, terminó muy cansado. La verdad que tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido. Más o menos ya lo habíamos hablado, pero tendría que haber salido. Terminado bastante cargado, así que a Ecuador no va a ir. Merecido tiene pasar unos días con su familia”, sentenció el seleccionador en rueda de prensa, luego del triunfo ante Venezuela por 3-0.
Lionel Messi adelantó que no jugará en Ecuador. Foto: Fernando Nicola
Por su parte, el propio Messi ratificó los dichos de Scaloni: "Decidió que descanse. Vengo de una lesión y si bien me siento mejor, preferimos evitar el desgaste del viaje. Además con el Inter (Miami) nos jugamos la MLS, uno de los objetivos para este año".
Cómo sigue la agenda tentativa de Argentina
Fecha FIFA - Octubre 2025
Viernes 10/10 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar (sería Venezuela), Hard Rock Stadium, Estados Unidos.
Lunes 13/10 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar (sería Puerto Rico), Soldier Field, Estados Unidos.
Fecha FIFA - Noviembre 2025
Lunes 10/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar, Luanda, Angola.
Viernes 14/11 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival a confirmar, Kerala, India.
Fecha FIFA - Marzo 2026
A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Finalissima: Argentina vs. España, sede a definir.
A confirmar entre el 23/3 y 31/3 | Amistoso Internacional: Argentina vs. rival y sede a definir
Fecha FIFA - Junio 2026
A confirmar entre el 1/6 y el 9/6 | Dos encuentros amistosos con rivales y sedes a definir.
Copa del Mundo 2026 - del 11 junio al 19 julio de 2026
A confirmar entre el 11/6 y 27/6 | Tres partidos de la fase de grupos con rivales y sedes a definir.
