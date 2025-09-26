Colocan la nueva cañería para la obra de cloacas más importante de la historia de Alejandra
“El objetivo que se propuso la gestión de Maximiliano Pullaro con esta obra es mejorarle la calidad de vida de 7.500 vecinos que habitan en Alejandra”, expresó el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico.
La obra está llegando al 20% de avance y comprende la colocación de cañerías con sus respectivas bocas de registro, pruebas hidráulicas para asegurar el funcionamiento del sistema, la construcción de la red de colectoras y la estación elevadora principal (EE1).
El gobierno provincial está transformando a la comunidad de Alejandra, a través de obras estratégicas. Actualmente, las máquinas operan para construir el nuevo sistema de desagües cloacales e instalar la nueva cañería que le pondrá punto final a los pozos negros.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó la magnitud del proyecto al señalar que “esta es, sin dudas, la obra de saneamiento con mayor relevancia en la historia de Alejandra. Durante décadas los vecinos reclamaron un sistema cloacal que les permitiera dejar atrás los pozos ciegos y los problemas sanitarios que eso genera. Junto al gobernador Maximiliano Pullaro asumimos el compromiso de responder a esa demanda histórica”.
“Hoy vemos máquinas en marcha, cañerías colocándose y avances concretos, llegando al 20% de la obra. Estamos trabajando en conjunto con el presidente comunal, Alejandro Moore, y el senador de San Javier, Oscar Dolzani, porque esa es la política que impulsa el gobernador Pullaro, la de articular con nuestros referentes territoriales para desarrollar obras que cambian la vida, que cuidan la salud y que mejoran el ambiente”, destacó Enrico.
Además, el titular de Obras Públicas subrayó el impacto social y ambiental de la intervención con esta primera etapa de la obra, “con la que vamos a dotar de cloacas al 50% de la localidad, previniendo la contaminación de napas subterráneas y mejorando de manera sustancial la calidad de vida de más de 7.500 vecinos. Es un paso enorme hacia un Alejandra más saludable y con infraestructura moderna”.
En el mismo sentido se expresó el senador Dolzani, quien aseguró que “si hoy Alejandra esté concretando esta obra histórica, es fruto de la decisión del gobernador Pullaro y del trabajo articulado con el Ministerio de Obras Públicas. En el norte provincial siempre reclamamos infraestructura que equipare oportunidades y hoy podemos decir que estamos avanzando en esa dirección. El saneamiento es un derecho básico y este proyecto es una respuesta concreta y transformadora”.
Un antes y un después para Alejandra
Por su parte, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó los alcances técnicos de la obra: “El proyecto contempla la construcción de 12.490 metros de red cloacal, 394 conexiones domiciliarias, una estación elevadora principal, la cañería de impulsión de 3.080 metros y un módulo de lagunas de estabilización en la planta de tratamiento. Durante la última semana ya se colocaron tres bocas de registro en puntos estratégicos de la localidad y realizamos pruebas hidráulicas que confirmaron el correcto funcionamiento de los tramos de cañería recientemente instalados”.
Detalles
La cañería de impulsión se desarrolla paralela a la Ruta Provincial N° 38, con cámaras de limpieza, válvulas de aire y bocas de inspección para su mantenimiento. La planta de tratamiento contará con dos módulos de lagunas de estabilización con cloración final del efluente. En esta etapa se ejecuta el primero de ellos, diseñado para una proyección de 10 años. El efluente tratado será descargado a un canal que desemboca en la laguna El Dientudo, en la cuenca de Los Saladillos.
Finalmente, el presidente comunal de Alejandra, Alejandro Moore, expresó la satisfacción de la comunidad porque “durante mucho tiempo los alejandrinos sentimos que el sistema cloacal era un sueño lejano. Hoy ese sueño empieza a transformarse en realidad gracias al acompañamiento del Gobierno provincial. Es una obra que va a marcar un antes y un después en nuestra localidad porque significa salud, ambiente sano y dignidad para miles de familias”.
Con esta obra de saneamiento, Alejandra reducirá la contaminación ambiental, mejorará las condiciones sanitarias y dará un salto histórico en infraestructura, garantizando un servicio seguro y confiable para su población.
