Arranca la obra del "Paseo Costero"

Santa Rosa de Calchines revoluciona su costa

Este nuevo espacio público se extenderá a lo largo de 300 metros sobre la calle San Antonio, justo en la cabecera del Camping Comunal, bordeando el pintoresco arroyo Calchines. El objetivo es claro: crear un entorno abierto, inclusivo y sustentable que posicione a la localidad de manera definitiva dentro del corredor turístico del "Camino de la Costa".