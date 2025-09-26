Santa Rosa de Calchines revoluciona su costa

Santa Rosa de Calchines se prepara para transformar radicalmente su postal ribereña. La Comuna ha puesto en marcha el proyecto de alto impacto "Paseo Costero", una obra clave para el desarrollo turístico y la calidad de vida de sus habitantes.
Este nuevo espacio público se extenderá a lo largo de 300 metros sobre la calle San Antonio, justo en la cabecera del Camping Comunal, bordeando el pintoresco arroyo Calchines. El objetivo es claro: crear un entorno abierto, inclusivo y sustentable que posicione a la localidad de manera definitiva dentro del corredor turístico del "Camino de la Costa".
El proyecto es mucho más que un simple paseo. Se trata de una intervención integral que busca armonizar la naturaleza con la infraestructura moderna:
Senderos y Recorridos: Se construirán 600 metros de cordón cuneta y senderos sinuosos de pavimento articulado, creando nuevas áreas de descanso y circulación.
Tecnología y Diseño: Se incorporará mobiliario urbano de diseño contemporáneo e iluminación LED de alta eficiencia, garantizando una mayor seguridad, accesibilidad y confort tanto para residentes como para visitantes.
Recuperación del Borde Ribereño: Un punto central es la puesta en valor de los espacios verdes. Esto incluye la integración del Camping Comunal mediante la apertura de bordes (reemplazando vegetación y construcciones precarias por bolardos que mantienen las visuales) y un reordenamiento interno.
En esencia, el diseño está pensado para recuperar el contacto con la naturaleza y fomentar la recreación en un entorno privilegiado.
La obra demandará una inversión de $70 millones, un monto crucial gestionado por la Comuna ante la Secretaría de Turismo de la Provincia de Santa Fe (Ministerio de Desarrollo Productivo).
El presidente comunal, Carlos Yossen, destacó la visión a largo plazo: “Este proyecto no es una iniciativa aislada: se integra a un conjunto de acciones de revalorización del espacio público que estamos llevando adelante”. Yossen, junto a su equipo técnico, el senador Germán Baumgartner, y en coordinación con el ministro Gustavo Puccini y la secretaria de Turismo Marcela Aeberhardt, ha impulsado este paso clave para dotar a la localidad de infraestructura de calidad y una marcada mirada de sostenibilidad.
El Paseo Costero es el último eslabón de una serie de hitos urbanos que están transformando la imagen de Santa Rosa de Calchines:
Acceso Sur (Paraje Los Zapallos): Ya se consolidó la Plazoleta Sustentable, funcionando como un moderno umbral paisajístico.
Acceso Norte (Barrio Malvinas): Se recuperó el Playón Multipropósito, transformando un vacío urbano en un espacio de encuentro, deporte y memoria comunitaria.
Centro Cívico (Próximo): La Plaza San Martín será revalorizada integralmente con una inversión de $250 millones, buscando realzar el entorno del templo declarado Patrimonio Histórico y Cultural.
Estos proyectos componen un sistema de espacios públicos coherente que fortalece la identidad local, mejora la seguridad y ofrece nuevas oportunidades de disfrute para la comunidad.
Con esta nueva costanera, la Comuna reafirma su compromiso con la creación de espacios públicos inclusivos, accesibles y sustentables. El Paseo Costero se proyecta no solo como un atractivo turístico, sino como un símbolo de la nueva Santa Rosa de Calchines: un lugar abierto al encuentro, la economía local y el disfrute de todos sus vecinos y visitantes.
