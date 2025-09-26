La Colonia San Carlos celebra sus 167 años con un homenaje a su fundador

La Colonia San Carlos se prepara para conmemorar su 167° aniversario con una jornada festiva que rinde tributo a su fundador, Carlos Beck Bernard.
Será este domingo 28 de septiembre con el Beck Festival en la Plaza 27 de Septiembre. Autoridades comunales destacaron que el evento es un homenaje al fundador Carlos Beck Bernard. Habrá food y beer trucks, artesanos y espectáculos musicales con fuerte presencia de la cultura suizo-alemana.
La Colonia San Carlos se prepara para conmemorar su 167° aniversario con una jornada festiva que rinde tributo a su fundador, Carlos Beck Bernard.
El domingo 28 de septiembre, la Plaza “27 de Septiembre” será el escenario de la quinta edición del “Beck Festival”, un evento que conjuga historia, cultura y gastronomía, con entrada libre y gratuita.
La presidenta comunal de San Carlos Sud, Florencia Primo, destacó que este festival es el marco central de la celebración y un evento muy esperado por la comunidad:
“Estamos en los detalles finales del Beck Festival Gastronómico, que va a ser este domingo 28 en la plaza 27 de septiembre. Es un evento que nos encanta organizar y que la gente también está esperando. Lo enmarcamos en la Fundación de la Colonia San Carlos, que cumple 167 años, y es un homenaje a nuestro fundador, Carlos Beck Bernard,” afirmó Primo.
La jornada dará inicio a las 11:00 hs. con el acto oficial conmemorativo, seguido de la apertura del festival gastronómico y cultural que se extenderá durante todo el día.
“Comienza a las 11 de la mañana con el acto formal para después sí dar apertura a lo que es propiamente el festival gastronómico. Habrá muchos atractivos a lo largo del día y para todos los gustos con distintos espectáculos musicales,” detalló la presidenta comunal.
Primo adelantó que la programación musical incluirá un fuerte componente de las raíces locales.
“La parte musical comienza con canciones típicas suizo-alemanas, con el cuerpo de baile suizo que también se suma a los festejos.”
El festival promete una variada oferta para toda la familia:
Gastronomía: Participarán food trucks y beer trucks de la localidad y la zona, incluyendo la presencia de cerveceros locales.
Las instituciones intermedias del pueblo tendrán una participación destacada ofreciendo platos típicos y postres tradicionales para el almuerzo, la tarde y la cena.
Música y Danza: La grilla de artistas contará con la presencia estelar de “Lustige Musikanten”, toda la música tropical con “Gilda´s Bailanta”, el cuerpo de baile del “taller de danzas comunales”, y el folklore a cargo de la joven solista “María Emilia Sottocorno” y “Carlos Langoni Trío”.
Entretenimiento Infantil: Para los más chicos, se presentará el espectáculo de “Aquiraz Circo” y habrá juegos infantiles.
Sobre la diversidad de la propuesta, Primo concluyó: “Participan los cerveceros locales con su variada opción de cerveza. También habrá folklore, cumbia, un espectáculo circense a la tarde para los niños y la verdad es que hay oferta gastronómica de todo tipo, tanto para el mediodía, como para la tarde y para la noche porque es un evento que se extiende durante todo el día.”
La cultura y la historia, fundamentales en la identidad de la Colonia, también tendrán su espacio.
La “Asociación Civil Colectividades de la Colonia San Carlos” montará una muestra estática retrospectiva que estará ubicada en el salón de la Sociedad de Canto “Harmonie”, manteniendo viva la memoria en cada tradición.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.