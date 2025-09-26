Este fin de semana

La Colonia San Carlos celebra sus 167 años con un homenaje a su fundador

Será este domingo 28 de septiembre con el Beck Festival en la Plaza 27 de Septiembre. Autoridades comunales destacaron que el evento es un homenaje al fundador Carlos Beck Bernard. Habrá food y beer trucks, artesanos y espectáculos musicales con fuerte presencia de la cultura suizo-alemana.