No habrá suministro de agua potable este domingo en la ciudad de Santa Fe

Aguas Santafesinas informó que el próximodomingo 28, entre las 04:00 y las 16:00, se interrumpirá de manera transitoria el suministro de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe. La medida forma parte del plan de mantenimiento programado en las instalaciones operativas de la empresa.
En esta oportunidad, se renovarán dos tramos de una cañería de 800 milímetros de diámetro en la salida de la Toma Hernández, ubicada sobre el río Santa Fe, en los empalmes hacia una válvula del conducto principal.
Las tareas se iniciarán en horas de la madrugada y un día domingo, con el objetivo de reducir al mínimo las molestias para los usuarios. Asimismo, se montará un operativo especial para garantizar la provisión de agua a los principales centros de salud de la ciudad, en caso de ser necesario.
Recomendaciones para los usuarios
Se sugiere a los vecinos realizar un uso responsable de las reservas domiciliarias mientras dure la interrupción y hasta que el servicio se normalice.
Una vez concluidos los trabajos, se llevará a cabo un operativo de purgado en distintos puntos estratégicos de la red para minimizar la turbiedad en el agua durante la recuperación gradual del servicio.
En caso de que se detecten episodios de agua turbia, la situación puede resolverse dejando circular el líquido hasta que recupere su aspecto habitual.
Para consultas o asistencia, los usuarios cuentan con atención disponible las 24 horas a través de WhatsApp al +54 341 695-0008 o mediante la oficina virtual en el portal www.aguassantafesinas.com.ar
