Qué son esos caños que atraviesan una calle muy transitada del macrocentro santafesino

Fueron colocados para ejecutar una obra pero “se complicó”. Debieron prolongar el pedido. Cuándo los retiran.

Calle Irigoyen Freyre entre San Luis y Rivadavia. Pleno macrocentro de la ciudad de Santa Fe. Caño atraviesa la calle de vereda a vereda. Asfalto roto. Baches. Falta de pavimento. Adoquines. Ondulaciones. Precaución al transitar. ¿Qué es todo esto?

Colectivos, transportes de carga, transporte público por colectivos, taxis, remises, autos de aplicaciones, autos particulares, motos y bicis. Peatones que saltan charcos y cruzan la calle. Mucho tráfico sobre calle Irigoyen Freyre. Gente que viaja hacia el centro, a la Peatonal. Gente apurada, que se queja al atravesar esta arteria en muy mal estado. Sobre todo en los horarios pico de tránsito, cuando todos quieren llegar rápido y circular por esa zona de la ciudad se torna un caos.

Desde hace ya varios meses están esos caños plásticos que atraviesan la calle. Y les colocaron una protección para que los colectivos y transportes no los rompan al cruzar. Parece un lomo de burro, pero muy corto y pronunciado. Los vehículos dan cuenta de ello. Y sus ocupantes, que saltan en su interior al pasar por allí, también.

“Esto es un desastre, cuando llueve el agua no escurre, por eso se acumula y se levantó todo el pavimento”, dijo Guillermo, un vecino de la cuadra. “La verdad que no entendemos por qué demoran tanto en repararla”.

“Si venís de noche pegás un salto que asusta, porque esa especie de lomo de burro no se ve”, dijo Francisco, un comerciante de la zona. “Hay que pasar despacio, pero si no lo sacan nos vamos a quedar sin tren delantero”.

La respuesta

El Litoral consultó a Aguas Santafesinas y al Municipio de qué se trata, porque en el interior de esos conductos viajan líquidos. La primera fuente consultada explicó que “no corresponde a una obra sanitaria”. Se desligó rápidamente del asunto. Y argumentaron que están trabajando en otros puntos del macrocentro con obras enmarcadas en un plan de renovación de las redes de agua potable.

El Municipio tampoco es quien está ejecutando dicha obra. Pero explicaron el asunto. Se trata de una obra privada. La construcción de un edificio sobre calle Rivadavia. Para ello, la empresa constructora -Alca Ingeniería, según el Municipio- solicitó a las autoridades locales el permiso para colocar dicha cañería que viaja desde calle Rivadavia por I. Freyre junto al cordón sur y atraviesa la calle en la zona más cercana a la intersección con San Luis, para continuar viaje luego junto al cordón norte hasta el desagüe pluvial, a donde vuelca el líquido elemento en cuestión. Según se indicó, sería el agua que se extra del suelo en la construcción del edificio, mediante la depresión de napa.

-Hace meses que está esa cañería allí, ¿hasta cuándo permanecerá? -consultó El Litoral al Municipio.

-La obra está habilitada y tenían permiso para la colocación de una manguera para extraer el agua de las napas para poder hacer hormigón en el subsuelo -fue la respuesta del Municipio-. Según explicaron, se complicó ese trabajo y la empresa pidió extender el plazo del permiso. Ahora la fecha límite es el 30 de septiembre.

Una vez que retiren los caños de la calle, la Municipalidad tiene previsto repararla. Eso es lo que ya hicieron en el resto de las calles de la zona. Bachearon, pavimentaron y las restauraron, en el marco del plan de mantenimiento que viene llevando adelante el gobierno local.

