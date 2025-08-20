Finalizaron los trabajos de recuperación de la carpeta asfáltica en el centro de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe culminó una nueva etapa del Plan Integral de Bacheo que comprendió la reparación de 4.000 m2 de carpeta asfáltica en el micro y macrocentro. De esta forma, el municipio cumple con el objetivo de mejorar la transitabilidad en la ciudad.
El centro de la ciudad de Santa Fe mostraba un marcado deterioro en su trama vial, con calles cuarteadas, hundimientos y baches que complicaban tanto la circulación vehicular como la seguridad de peatones y ciclistas. Comerciantes y vecinos advierten que la falta de mantenimiento afecta la actividad diaria y genera un paisaje urbano descuidado en una de las zonas más transitadas de la capital provincial. Desde distintos sectores reclamaban un plan sostenido de reparación y bacheo que devuelva fluidez al tránsito y jerarquice nuevamente el corazón de la ciudad.
Los trabajos realizados comprendieron previamente el aserrado, rotura y remoción de la carpeta asfáltica. “Como nos dice el intendente Juan Pablo Poletti, la idea es darle una solución al vecino. Las molestias de la obra en este tipo de trabajos son menores porque la reconstrucción en caliente no necesita fraguados como el hormigón”, aseguró Eduardo Rudi, secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica de la Municipalidad.
Las tareas comenzaron el pasado 30 de julio y se realizaron en cinco zonas comprendidas por bulevar Pellegrini, Urquiza, General López y 25 de Mayo, entre otras. “La idea es ampliar ese polígono con una nueva licitación que ya está en camino administrativo. Esperamos poder cubrir las demandas que tenemos en todos los sectores del microcentro que tienen asfalto flexible”, afirmó el funcionario.
El cronograma de trabajos estuvo a cargo de INAR VIAL S.A, empresa especializada en el mantenimiento vial. El conocimiento y la maquinaria a disposición permitieron que esta etapa del Plan Integral de Bacheo se realizara en menos de la mitad del tiempo previsto. “Destacamos también la labor de todas las áreas del municipio para coordinar las acciones y los cortes. Cada día que abríamos frentes de reparación trabajamos sobre tres o cuatro calles”, agregó Rudi.
Dentro de las tareas realizadas, el secretario destacó las reparaciones realizadas en puntos de mayor complejidad como las paradas de colectivos: “Hay baches que se abordan también con la Secretaría de Gestión Urbana y Ambiente y que necesitan un trabajo previo, un estabilizado mayor de hormigón y arriba el pavimento. En esos lugares priorizamos que estén lo más estables posible para que el arreglo sea duradero”.
