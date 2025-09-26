Cortes y desvíos de tránsito por trabajos de ASSA y bacheo en el centro santafesino

El municipio de Santa Fe informó a los vecinos y conductores que Urquiza entre Hipólito Yrigoyen e Yrigoyen Freyre permanecerá cortada desde este viernes a las 8:30 hasta finalizar los trabajos que está llevando a cabo ASSA.
La municipalidad informó los horarios y lugares donde habrá restricciones vehiculares y solicitó a los conductores planificar rutas alternativas.
Durante este período, no se podrá circular por la mencionada cuadra, por lo que se recomienda planificar recorridos alternativos.
Por otra parte, Urquiza entre Crespo e Hipólito Yrigoyen permanecerá habilitada con calzada reducida, por lo que se solicita a los conductores transitar con precaución.
Este viernes también comienzan los trabajos de bacheo sobre Obispo Gelabert y 1º de Mayo. Durante las tareas, el tránsito vehicular continuará con calzada reducida, por lo que se recomienda prestar atención a la señalización y reducir la velocidad.
El municipio solicita disculpas por las molestias y agradece a los vecinos por su comprensión mientras se realizan estos trabajos de mantenimiento y mejoras en la ciudad.
