Habrá cortes de tránsito este miércoles en el centro de la ciudad de Santa Fe

El Sindicato Municipal de Santa Fe, ASOEM, realizará mañana su asamblea anual, lo que generará cortes de tránsito en puntos estratégicos en el centro de la ciudad.
Los cortes se mantendrán durante el horario de la asamblea de ASOEM
A partir de las 6 del miércoles, se verán afectadas las siguientes intersecciones:
Se recomienda a los conductores y vecinos planificar sus recorridos con anticipación y considerar vías alternativas para evitar demoras. Los cortes se mantendrán durante el horario de la asamblea, por lo que se solicita circular con precaución y respetar la señalización transitoria.
Estos cortes de tránsito en Santa Fe buscan garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la asamblea, por lo que las autoridades municipales y el sindicato agradecen la colaboración de todos los vecinos.
