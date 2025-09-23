#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Por la mañana

Habrá cortes de tránsito este miércoles en el centro de la ciudad de Santa Fe

Los cortes se mantendrán durante el horario de la asamblea de ASOEM, por lo que se solicita circular con precaución y respetar la señalización transitoria.

Urquiza y Lisandro de la Torre, una de las esquinas afectadas por los cortes.
 23:43
Por: 

El Sindicato Municipal de Santa Fe, ASOEM, realizará mañana su asamblea anual, lo que generará cortes de tránsito en puntos estratégicos en el centro de la ciudad.

A partir de las 6 del miércoles, se verán afectadas las siguientes intersecciones:

  • Urquiza y Lisandro de la Torre
  • Juan de Garay y Francia

Se recomienda a los conductores y vecinos planificar sus recorridos con anticipación y considerar vías alternativas para evitar demoras. Los cortes se mantendrán durante el horario de la asamblea, por lo que se solicita circular con precaución y respetar la señalización transitoria.

Estos cortes de tránsito en Santa Fe buscan garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la asamblea, por lo que las autoridades municipales y el sindicato agradecen la colaboración de todos los vecinos.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Estado del tránsito
ASOEM
Gremiales

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro