Cortes y desvíos por la marcha universitaria: cómo afectarán al tránsito
La Municipalidad dispuso cortes y desvíos por la marcha universitaria de esta tarde. Desde las 16 no se podrá ingresar a Bv. Gálvez desde Costanera ni desde la 168; el desvío será por Puente Oroño hacia Av. Alem. Habrá interrupciones progresivas desde las 17 y cambios en varias líneas de colectivos.
Inspectores municipales coordinan desvíos en Puente Oroño y Av. Alem. Foto: Fernando Nicola
La ciudad de Santa Fe se prepara para una tarde con tránsito condicionado por la movilización universitaria. El municipio activará un operativo con inspectores, cortes temporales y desvíos en accesos clave para resguardar el paso de la columna hacia el Rectorado de la UNL.
Desde las 16, el ingreso a Bv. Gálvez quedará cerrado tanto desde Costanera Oeste como para quienes lleguen por la Ruta 168. En ambos casos, el desvío se realizará por Puente Oroño hacia Av. Alem, con señalización y control municipal.
A partir de las 17 comenzarán los cortes momentáneos y progresivos en las transversales de Bv. Gálvez. La medida se levantará a medida que avance la columna hasta el Rectorado de la UNL, a fin de mantener una circulación segura.
Desvíos por Puente Oroño y Av. Alem
El corredor Puente Oroño–Alem absorberá parte del flujo que no podrá tomar Bv. Gálvez. Se solicita evitar la zona y optar por vías alternativas antes de llegar a los nudos críticos, para reducir demoras y maniobras peligrosas.
Quienes circulen desde el Este encontrarán desvíos indicados antes del enlace con Bv. Gálvez. El llamado es a manejar con cautela, respetar al personal de control y no obstruir intersecciones, sobre todo en horas pico.
Varias líneas urbanas modificarán su traza en las horas de mayor circulación.
Colectivos: cambios desde las 16.30
Desde las 16.30 habrá modificaciones en líneas urbanas. Las líneas 2 (vuelta) y 13 (ida) desviarán por Puente Oroño, Av. Alem, Marcial Candioti, Avellaneda y Balcarce, para luego retomar sus recorridos habituales.
La línea 9 (ida) se reencauzará por Puente Oroño, Av. Alem, Marcial Candioti y Lavalle. En tanto, la 16 (ida) circulará por Laprida, Pedro Ferré, Güemes y Balcarce antes de volver a su traza normal.
Más cambios entre las 17.30 y las 18
Con la marcha sobre Bv. Pellegrini entre 9 de Julio y Rivadavia, las líneas 4, 10, 11 y 15 (ida) irán por Mariano Comas, 1º de Mayo, Suipacha y San Jerónimo. La 16 (ida) lo hará por Bv. Gálvez, Belgrano, Maipú, República de Siria y Obispo Gelabert.
La 18 (ida) adoptará un esquema por San Jerónimo, Mariano Comas, 1º de Mayo, Suipacha y San Jerónimo. Se prevén demoras y frecuencias alteradas durante el paso de la columna.
Marcha del año pasado. Foto: Fernando Nicola
Paso de la marcha y retornos
Durante el desplazamiento por Bv. Pellegrini, la 4 (vuelta) usará 9 de Julio, Santiago del Estero, Belgrano, Juan del Campillo y Pedro Vittori. La 8 (vuelta) pasará por Rivadavia, Santiago del Estero, Belgrano, Castellanos y Necochea.
Las líneas 10, 11 y 14 (vuelta) circularán por Rivadavia, Belgrano, Juan del Campillo y Pedro Vittori. Al finalizar el operativo, los servicios retomarán sus trazas habituales en forma gradual.
La recomendación oficial es evitar los corredores Bv. Gálvez y Bv. Pellegrini en la franja vespertina, planificar traslados con anticipación y priorizar vías alternativas. Hoy, el pulso universitario marcará el ritmo de la ciudad.
