Cortes y desvíos por la marcha universitaria: cómo afectarán al tránsito

La Municipalidad dispuso cortes y desvíos por la marcha universitaria de esta tarde. Desde las 16 no se podrá ingresar a Bv. Gálvez desde Costanera ni desde la 168; el desvío será por Puente Oroño hacia Av. Alem. Habrá interrupciones progresivas desde las 17 y cambios en varias líneas de colectivos.