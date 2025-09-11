Reacciones

"Sin ley de presupuesto 2026, la universidad no podrá seguir funcionando", advirtió Mammarella tras el veto

El veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario desató un fuerte rechazo en el sistema educativo. Docentes y no docentes realizan este viernes un paro nacional y ya se convoca a una nueva Marcha Federal Universitaria el día que el Congreso trate la decisión presidencial.