A través del Decreto 647

Javier Milei vetó por completo la Ley de Financiamiento Universitario

El titular del Ejecutivo firmó el rechazo a la totalidad de la Ley Nº 27.795 sancionada por el Congreso que establece incremento de partidas para las Universidades Nacionales y fondos para la recomposición de los salarios docentes y no docentes.