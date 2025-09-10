Catalán es ministro del Interior

¿Todo a los 24?: el gobierno nacional buscará aceitar el vínculo con gobernadores "afines"

Se espera una definición sobre leyes aprobadas por el Parlamento nacional, incluida la que establece la distribución de los ATN que fue impulsada por todos los mandatarios. Mientras, se repuso una cartera clave para promover el diálogo con las provincias.