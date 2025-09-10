Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

Tras la negativa de varios gobernadores a participar de un espacio de diálogo con el gobierno nacional, el presidente Javier Milei decidió nombrar a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior y sumar al ministro de Economía, Luis Caputo, a la Mesa Federal. Catalán, quien se desempeñaba como vicejefe del Interior, asciende ahora a un rol central en la relación con las provincias.
Uno de los reclamos recurrentes de los gobernadores es la falta de un interlocutor directo y con poder de decisión dentro del gobierno nacional. En este marco, Catalán se convierte en el principal nexo entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales, aunque se aguardará para conocer el alcance real de las facultades que se le delegaron.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a través de redes sociales: “Siguiendo las instrucciones del Presidente, Javier Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía Luis Caputo y el flamante Ministro del Interior Lisandro Catalán”.
Nuevas incorporaciones
Francos agregó que “en esta nueva etapa, en que consideramosimprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”. La presencia de Caputo responde a su responsabilidad sobre obras y servicios públicos, así como proyectos de infraestructura de interés provincial.
El anuncio de Francos a través de redes sociales.
Desde que se conoció la intención del gobierno de convocar a un espacio de diálogo, los gobernadores manifestaron dudas sobre la real voluntad de Milei y los objetivos de la convocatoria. La incorporación de Catalán y Caputo suma dos actores clave, pero el éxito de las negociaciones dependerá de los márgenes de decisión que el Ejecutivo les otorgue.
Perfil técnico
Lisandro Catalán es considerado un colaborador de absoluta confianza de Francos y que se convirtió en su colaborador más cercano desde el inicio del gobierno de Milei.
Nacido en Tucumán y abogado por la Universidad Nacional de esa provincia, Catalán se mudó a Buenos Aires en 1997. Su carrera incluye cargos técnicos en el Banco Provincia durante el sciolismo y funciones en el Registro Nacional de Reincidencia desde 2016, manteniéndose en el puesto a lo largo de distintas administraciones, incluida la de Alberto Fernández.
Catalán y Francos comparten una larga trayectoria de trabajo conjunto,
De perfil técnico y bajo perfil político, Catalán consolidó su lugar con la llegada de Milei a la Presidencia, participando activamente en la transición con Eduardo “Wado” de Pedro y actuando como enlace con gobernadores y legisladores en los primeros meses de gestión. Además, colabora en la expansión territorial de La Libertad Avanza junto a Karina Milei, “Lule” Menem y Santiago Caputo.
