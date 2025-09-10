Tras el rechazo al veto

Diputados pone la lupa sobre ANDIS, a la espera de que se aplique la Emergencia en Discapacidad

La comisión de Discapacidad abordó proyectos que apuntan al funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad. Mientras, se aguarda la promulgación de la ley para su aplicación, pese a la posible judicialización de parte del gobierno nacional.