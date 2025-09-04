Histórico revés

El Congreso rechazó el veto de Milei y ratificó la ley que declara la Emergencia en Discapacidad

El Senado rechazó por dos tercios el veto presidencial e insistió de forma definitiva con la nota que recompone deudas con prestadores y pensiones en el sector. Hacía 22 años que no sucedía una situación de este tipo.