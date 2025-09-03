Comisión de Discapacidad

La oposición acelera en Diputados para restituir pensiones y forzar explicaciones de funcionarios

Los bloques opositores apuraron un paquete de iniciativas que apuntan a reactivar las suspensiones por fallas en la auditoría, interpelar a funcionarios tras el caso de los audios de Spagnuolo y abrir el debate de una reforma estructural de ANDIS.