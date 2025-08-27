“Es un p... esa pensión no se otorgó”

En nuevos audios, Spagnuolo desmiente a Adorni por el caso que dio pie a la auditoría en discapacidad

Siguen las grabaciones del extitular de ANDIS. Ahora, cuestionando duramente al vocero de Javier Milei por difundir la radiografía de un perro como prueba de fraude en el área, que dio inicio a la revisión nacional de pensiones, cuando le había informado que no era cierto. También habla nuevamente de Karina y fondos para el gobierno.