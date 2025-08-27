En nuevos audios, Spagnuolo desmiente a Adorni por el caso que dio pie a la auditoría en discapacidad
Siguen las grabaciones del extitular de ANDIS. Ahora, cuestionando duramente al vocero de Javier Milei por difundir la radiografía de un perro como prueba de fraude en el área, que dio inicio a la revisión nacional de pensiones, cuando le había informado que no era cierto. También habla nuevamente de Karina y fondos para el gobierno.
Otro audio de Spagnuolo desmiente al vocero Adorni sobre pensiones de invalidez truchas y recalienta el debate en discapacidad.
“Mirá al pelotudo de Adorni. Le dijimos: en la radiografía del perro, esa pensión no se otorgó. Ahora lo tenemos que andar explicando", se lo escucha decir a Diego Spagnuolo en una nueva grabación que fue filtrada este miércoles en distintos medios nacionales, con más mensajes comprometedores para el gobierno nacional.
El audio atribuido al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se suma a la tanda de conversaciones difundida durante la semana pasada que decantaron en su despido y la investigación judicial por un supuesto esquema de corrupción en que implica a Karina Milei, Eduardo y Martín Menem con la droguería Suizo Argentina, mediante la compra de medicamentos.
La grabación con testimonios sobre el vocero presidencial no implicaría, en principio, una relación con el caso de las coimas. Pero sí lo ubica a Manuel Adorni como protagonista de la justificación en los recortes en pensiones de discapacidad, que derivaron en un masivo proceso de auditoría, múltiples reclamos y en una ley sancionada por el Congreso que luego tuvo que ser vetada por el presidente Javier Milei por ir en contra del programa económico.
Este nuevo audio vuelve a poner en evidencia la crisis institucional del gobierno y, en particular, expone las tensiones políticas internas, con desautorización pública entre funcionarios y una estrategia comunicacional del gobierno que profundiza la desconfianza pública.
El caso en cuestión
Spagnuolo se refiere al caso presentado por el portavoz presidencial en la conferencia de prensa del pasado 19 de julio de 2024, en la que Manuel Adorni difundió una imagen insólita: una radiografía que mostraba la cola de un perro. La utilizó para respaldar supuestos casos de pensiones por discapacidad fraudulentas.
Sin embargo, según el audio que se adjudica a Spagnuolo, esa pensión no solo que nunca fue otorgada sino que había sido comunicado previamente, dando a entender la deliberada intención de Adorni en exponer esa situación de forma malintencionada.
“El pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información y dijimos: la radiografía del perro, esa pensión no se otorgó. ¿Y va qué dice? ‘Esa pensión se otorgó’. Y nosotros tenemos que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque hoy están todos diciendo que no se otorgó. ‘Flaco, te pasamos toda la información clarita, esa pensión no se otorgó’”, es el mensaje completo que se escucha decir a Spagnuolo.
Tras la exposición del episodio, asociaciones de personas con discapacidad y familiares repudiaron el uso de ese caso como argumento para recortes. Uno de ellos fue el Foro Permanente Discapacidad, Promoción y Derechos, quien denunció que se trató de una estrategia del gobierno para justificar recortes a pensiones mediante un caso fabricado.
Manuel Adorni junto a Diego Spagnuolo.
Incluso, en aquel momento, el anterior titular de Andis, Fernando Galarraga, salió a desmentir esa versión públicamente: “El expediente fue frenado, denunciado y archivado. La persona solicitante, de Goya, Corrientes, nunca cobró ni cobra una pensión entregada durante nuestra gestión”, sostuvo el exfuncionario, que adjuntó el expediente 2022-108550205-APN-CFM#ANDIS correspondiente a este caso.
Con ese caso como presentación, y en base a la Resolución 187 que calificaba de “imbéciles” e “idiotas” a las personas con discapacidad, comenzaría luego el proceso de auditorías sobre la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral dirigido por la Agencia Nacional de Discapacidad que conducía Diego Spagnuolo.
La crisis en el sector de Discapacidad fue uno de los que más rechazo generó y derivó en proyectos de ley.
La divulgación de nuevos audios adjudicados a Spagnuolo también vuelven a poner en el centro de la escena a Karina Milei, con insultos a su persona por los bajos sueldos de la administración pública.
"Hay otra cosa que es tremenda: yo en enero cobré 3 palos. Hoy estoy cobrando $2.800.000 porque me subieron un límite a los aportes y ahora viene Ganancias. Y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios. Che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco. Yo soy soltero, no tengo hijos, 2.800.000 me sobra en blanco. Pero tenés dos hijos, vivís en un country, los tenés que mandar a la escuela y obra social... No te cierra. Y arriba mío cobra más un ministro y el presidente. Yo tengo rango de secretario de Estado", se lo escucha decir al funcionario eyectado de su puesto al frente del organismo hace una semana.
Luego se lo escucha decir, "estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y sacar un mango", sobre lo que agrega: "quiero ser muy preciso con esto, no confundir: es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente, para que funcione. Tuvimos que sacar las horas extra, pero, al que queda, pagale bien. Hay gente que se gasta la guita en el pasaje de ida y vuelta al laburo, y en la comida".
Siguiendo el descargo contra Karina Milei, en el tercer audio se escucha: "Le manotean la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frente de conflicto en todos lados". El exfuncionario daba a entender que su área no era la única afectada por el robo.
“Yo no hago más quilombo. Pero como estaba denunciando todo esto… No puedo. Estaba denunciando que nosotros le íbamos a pedir guita a los que estamos denunciando”, continuaba su alocución el exfuncionario.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.