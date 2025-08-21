A la espera de la ley

Discapacidad en emergencia: el desafío del Centro de Día Sin Fronteras de San Cristóbal para seguir funcionando

La directora de la institución, Laura Lazzaroni, narró el panorama que atraviesan. A pesar de no recibir aumentos desde diciembre, destacó que sigue operando gracias a la colaboración de padres y trabajadores.