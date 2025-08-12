Recortes en pensiones y aranceles congelados

"Crónica anunciada": el veto en discapacidad reavivó el reclamo de familias y prestadores

El veto a la emergencia en discapacidad provocó nuevas movilizaciones en todo el país. Los reclamos apuntan a la quita de pensiones, atrasos en pagos y la imposibilidad de sostener servicios esenciales. Piden al Congreso revertir la medida para evitar un colapso del sistema.