Francos en el Congreso: “Se orquestó una operación política con los audios de Spagnuolo”

“Mientras el Congreso sancionaba una ley de emergencia en discapacidad que implica un gasto que el Estado no puede afrontar, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios”, disparó el funcionario desde el estrado de la Cámara de Diputados, en el marco de su tercer informe de gestión ante el Congreso.
Francos vinculó la filtración de los audios y la caída de Spagnuolo a “un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar”. En ese marco, aseguró que la respuesta del Gobierno será con “transparencia y respeto por la división de poderes”, diferenciándose de gestiones anteriores.
El jefe de Gabinete denunció una operación política por los audios del ex titular de la ANDIS.
Auditoría y sumarios en la ANDIS
Para enfrentar la crisis institucional, Francos confirmó que se dispuso la intervención de la ANDIS, además de una “profunda auditoría” y la apertura de sumarios administrativos, particularmente sobre el sistema de compras y contrataciones, foco de las sospechas que rodean la gestión del organismo.
“Queremos que quede muy claro: no vamos a tolerar hechos de corrupción ni maniobras oscuras dentro del Estado. Por eso se removió al titular del organismo y se están investigando todas las áreas clave de funcionamiento”, remarcó Francos.
Fentanilo contaminado: el otro frente caliente
El jefe de Gabinete también se refirió a la tragedia sanitaria provocada por fentanilo contaminado, que dejó varios muertos y decenas de intoxicados. Explicó que la causa se inició a partir de una denuncia de la ANMAT, y que el Instituto Malbrán actúa como perito principal.
“La investigación ya derivó en la prisión preventiva del dueño del laboratorio HLB Pharma”, detalló. Además, el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo y dispuso la remoción preventiva de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) por una supuesta demora injustificada en la inspección al laboratorio.
Francos defendió el ajuste fiscal y destacó el equilibrio macroeconómico del Gobierno.
La defensa de la gestión
Francos aprovechó su paso por el recinto para defender con énfasis los pilares económicos del gobierno de Javier Milei. “No es extraño que muchos de los que hoy nos critican sean los que nos dejaron al borde del abismo en 2023, con la hiperinflación a la vuelta de la esquina y el 57% de los argentinos en la pobreza”, afirmó.
Destacó que, tras 20 meses de gestión, el Gobierno logró bajar la inflación al 1,9% mensual, ubicarse como el único país sudamericano con superávit fiscal y reducir la deuda pública en 54.000 millones de dólares. “La fórmula es simple: déficit cero, emisión cero”, insistió.
"No hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza"
En el tramo más político de su exposición, Francos sostuvo que “no hay gobierno menos cruel que el que baja la pobreza y pone en marcha la economía”, en respuesta a quienes califican como insensible el ajuste fiscal.
“Nos reclaman obras, aumentos y fondos cuando ellos mismos licuaron un 30% del ingreso de los jubilados y otorgaron pensiones por discapacidad sin sustento, incrementando un 1.418% la cantidad de beneficiarios desde 2003”, apuntó, al tiempo que denunció que el nomenclador de prestaciones se actualizó solo un 93% frente a una inflación de 211% en 2023.
Palabra final
Con una sala semivacía —había 130 diputados presentes sobre 257— Francos cerró su intervención con un mensaje enfocado en el rumbo político:
“No gobernamos para perpetuarnos en el poder, sino para rescatar al país de la decadencia. Y esto implica un gran esfuerzo de todos los argentinos. Porque la solución no es hacer las cosas rápido, sino hacerlas bien”.
