Una resolución oficial exime a ciudadanos indios con visa vigente para Estados Unidos de tramitar visa argentina o AVE, facilitando su ingreso por hasta 90 días, prorrogables por un período similar, pero sin habilitación para cambiar de categoría migratoria.
El Primer Ministro de India Narendra Modi junto al presidente Javier Milei
Se flexibilizó el ingreso de ciudadanos de la India que cuenten con una visa de turista estadounidense válida. Así lo establece la Resolución 353/2025, firmada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y publicada en el Boletín Oficial el miércoles 27 de agosto de 2025.
Gracias a esta disposición, los nacionales indios con pasaporte ordinario dejan de necesitar visado argentino o la Autorización de Viaje Electrónica (AVE) siempre que presenten una visa estadounidense vigente.
La nueva normativa permite una estadía inicial de hasta 90 días, prorrogables una sola vez por un período equivalente, sujeto a evaluación y autorización por parte de la Dirección Nacional de Migraciones. Sin embargo, no autoriza ningún cambio de categoría migratoria durante la estadía
Se habilitó la entrada de ciudadanos indios con visa estadounidense
Alcance de la medida
Según el texto, “Autorícese el ingreso sin visado consular argentino ni Autorización de Viaje Electrónica (AVE), a los extranjeros nacionales de la República de la India, titulares de pasaporte ordinario, cuando el mismo se produzca con la presentación de visado válido y vigente para el ingreso a los Estados Unidos correspondiente a categoría migratoria similar”, previa verificación con las autoridades pertinentes
A través de esta norma, se busca facilitar el arribo transitorio al país bajo la categoría de turistas. La medida es similar a la aplicada recientemente a ciudadanos de China (para turistas y hombres de negocios, con una estadía máxima de 30 días) y de la República Dominicana (solo turistas)
La nueva normativa permite una estadía inicial de hasta 90 días
Precedentes en la política migratoria
El Gobierno sostiene que la flexibilización se enmarca en la búsqueda de impulsar el turismo, el comercio, y fortalecer los vínculos en los ámbitos cultural, científico, tecnológico y de relaciones internacionales
La resolución se ampara en acuerdos previos: en 2017, Argentina e India firmaron un Memorándum de Entendimiento en materia turística, donde ambos países se comprometen a profundizar la cooperación en esta área
Además, el Gobierno argentino pone en valor los controles migratorios preexistentes establecidos por Estados Unidos,reconociendo la rigurosidad de sus procesos de emisión consular como suficientes para otorgar confianza recíproca
Así se refuerza la lógica de reciprocidad internacional, avalando que los mecanismos migratorios aplicados por Estados Unidos constituyen una base fiable para eximir la exigencia de visado consular argentino
Esta medida forma parte de un contexto más amplio. Semanas atrás, se había aprobado una disposición similar beneficiando a ciudadanos de China y República Dominicana
Además, Argentina busca reincorporarse al Programa Visa Waiver estadounidense, una iniciativa que permitiría a los argentinos viajar a EE.UU. sin necesidad de visa, solo con una autorización electrónica (ESTA), como ya ocurre con muchos países del mundo
