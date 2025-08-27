#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Flexibilizan requisitos

Se habilitó la entrada de ciudadanos indios con visa estadounidense

Una resolución oficial exime a ciudadanos indios con visa vigente para Estados Unidos de tramitar visa argentina o AVE, facilitando su ingreso por hasta 90 días, prorrogables por un período similar, pero sin habilitación para cambiar de categoría migratoria.

El Primer Ministro de India Narendra Modi junto al presidente Javier Milei
 11:04
Por: 

Se flexibilizó el ingreso de ciudadanos de la India que cuenten con una visa de turista estadounidense válida. Así lo establece la Resolución 353/2025, firmada por el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y publicada en el Boletín Oficial el miércoles 27 de agosto de 2025.

Gracias a esta disposición, los nacionales indios con pasaporte ordinario dejan de necesitar visado argentino o la Autorización de Viaje Electrónica (AVE) siempre que presenten una visa estadounidense vigente.

La nueva normativa permite una estadía inicial de hasta 90 días, prorrogables una sola vez por un período equivalente, sujeto a evaluación y autorización por parte de la Dirección Nacional de Migraciones. Sin embargo, no autoriza ningún cambio de categoría migratoria durante la estadía

Se habilitó la entrada de ciudadanos indios con visa estadounidenseSe habilitó la entrada de ciudadanos indios con visa estadounidense

Alcance de la medida

Según el texto, “Autorícese el ingreso sin visado consular argentino ni Autorización de Viaje Electrónica (AVE), a los extranjeros nacionales de la República de la India, titulares de pasaporte ordinario, cuando el mismo se produzca con la presentación de visado válido y vigente para el ingreso a los Estados Unidos correspondiente a categoría migratoria similar”, previa verificación con las autoridades pertinentes

A través de esta norma, se busca facilitar el arribo transitorio al país bajo la categoría de turistas. La medida es similar a la aplicada recientemente a ciudadanos de China (para turistas y hombres de negocios, con una estadía máxima de 30 días) y de la República Dominicana (solo turistas)

La nueva normativa permite una estadía inicial de hasta 90 díasLa nueva normativa permite una estadía inicial de hasta 90 días

Precedentes en la política migratoria

El Gobierno sostiene que la flexibilización se enmarca en la búsqueda de impulsar el turismo, el comercio, y fortalecer los vínculos en los ámbitos cultural, científico, tecnológico y de relaciones internacionales

La resolución se ampara en acuerdos previos: en 2017, Argentina e India firmaron un Memorándum de Entendimiento en materia turística, donde ambos países se comprometen a profundizar la cooperación en esta área

Además, el Gobierno argentino pone en valor los controles migratorios preexistentes establecidos por Estados Unidos, reconociendo la rigurosidad de sus procesos de emisión consular como suficientes para otorgar confianza recíproca

Así se refuerza la lógica de reciprocidad internacional, avalando que los mecanismos migratorios aplicados por Estados Unidos constituyen una base fiable para eximir la exigencia de visado consular argentino

Mirá tambiénSe permite el ingreso sin visa a turistas de China y República Dominicana

Contexto

Esta medida forma parte de un contexto más amplio. Semanas atrás, se había aprobado una disposición similar beneficiando a ciudadanos de China y República Dominicana

Además, Argentina busca reincorporarse al Programa Visa Waiver estadounidense, una iniciativa que permitiría a los argentinos viajar a EE.UU. sin necesidad de visa, solo con una autorización electrónica (ESTA), como ya ocurre con muchos países del mundo

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Boletín Oficial
Gobierno nacional
Estados Unidos
Argentina
India

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro