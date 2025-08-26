Se conocieron nuevos audios de Spagnuolo, mientras avanza la investigación por presuntas coimas

El escándalo por los audios de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este lunes.
Las nuevas grabaciones amplían el escándalo a varios ministerios. El Gobierno niega las acusaciones, mientras la Justicia sigue las pistas de corrupción.
Se conocieron nuevas grabaciones atribuidas al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, en las que ahora menciona a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a la excanciller Diana Mondino.
Las nuevas grabaciones, que según el periodista Jorge Rial son de mejor calidad que las anteriores, amplían el alcance del escándalo a otras áreas del Gabinete y sugieren profundas internas en el Gobierno.
En las primeros audios, Spagnuolo hablaba de recaudación ilegal ligada a medicamentos, señalando a la hermana del presidente Javier Milei, la secretaria de presidencia, Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, con vínculos con la droguería Suizo Argentina.
En los audios revelados en el programa "Argenzuela" de Radio 10, Spagnuolo acusa directamente a Pettovello de traicionarlo. "Sandra a mí me hizo una jugada medio... me dejó expuesto con Karina y con Lule, cuando yo hable con ella, fue y habló con Javier", se escucha decir al exfuncionario.
"Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda y se borra. Ahora salta este quilombo y no tengo como hablarlo", agrega el señalamiento contra la titular de Capital Humano.
También deja entrever una crítica sobre Pettovello relacionada a la interna que vive el gobierno entre las distintas facciones libertarias: "Esto está implosionando de adentro. Medio pelotuda también, Sandra. La mina se hace la re pelotuda".
En otro pasaje, se refiere a problemas en el Gabinete con menciones a la excanciller Diana Mondino: "Fijate los quilombos que están teniendo... están teniendo quilombos grosos también con Diana Mondino".
Asimismo, en un irónico, vuelve a sugerir que el Presidente estaba al tanto de las irregularidades: "Javier desentendido de todo", se lo escucha decir.
Mientras la Justicia avanza con la investigación y los allanamientos, desde el Gobierno, a través de los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, insisten en que se trata de una "monumental operación" de la oposición y aseguran la "absoluta falsedad del contenido" de las grabaciones.
Por otra parte, en la tarde de este lunes, Jonathan Kovalivker, el socio mayoritario de la droguería Suizo Argentina, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py y entregó su celular, que venía siendo requerido desde el viernes en el marco de la investigación.
Los hermanos Kovalivker están bajo investigación. Así lo determinó el fiscal federal Franco Picardi cuando abrió la causa penal por presuntos hechos de corrupción. Más específicamente: un posible entramado de coimas del que habrían participado funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.
