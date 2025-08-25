Javier Milei: "No me importa el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones"

El presidente Javier Milei encabezó un acto público y, aunque no se refirió directamente al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, envió un desafiante mensaje en plena previa electoral: "No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones".
Acompañado por su hermana Karina Milei, el mandatario rechazó las críticas sobre una supuesta falta de muñeca política al afirmar: "A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo".
Mieli se mostró despreocupado por los ataques en el contexto electoral: "Si di vuelta el déficit fiscal de 123 años en un mes, ¿piensan que me voy a preocupar por lo que me van a hacer durante dos meses?", sostuvo durante la inauguración de nuevas oficinas de la Corporación América.
Nueva embestida contra el Congreso
El jefe de Estado aprovechó su discurso para defender su gestión y, en contrapartida, volver a lanzar duras acusaciones contra los legisladores de la oposición, tal como ya lo había hecho días atrás.
Específicamente, los responsabilizó de intentar "romper nuestro programa económico" que asoció a intentar romper el país", con la pretensión de aprobar "barbaridades sin tener financiamiento".
En tanto, elogio a su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, como "el mejor de la historia" y dijo que es quien "lidia con los orcos del Congreso, esos destituyentes".
Fue la segunda aparición pública de Javier Milei tras la difusión de los audios que involucran a exfuncionarios de su gobierno en presuntos hechos de corrupción. La anterior había sido el pasado viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario. En ambas ocasiones la estrategia fue evitar el tema y, en su lugar, redoblar la confrontación con la oposición.
Nuevo encuentro con libertarios
En otro tramo del discurso, Milei se refirió a su paso por la Corporación América, donde se produjo la inauguración de un nuevo edificio.
Definió al holding que conduce Eduardo Eurnekian como “fundamental” para el sector privado: “Como economista jefe de esta empresa fui empujando mis horizontes intelectuales de forma constante hasta llegar a convertirme en el divulgador de las ideas de la libertad por el que me conoció la mayoría del país hace ya algunos años. Y esta empresa no es más que un ejemplo de trabajo, inversión y asunción de riesgos ante las tempestades causadas por una dirigencia política anti empresa”, sostuvo.
En la tarde de este lunes, Milei también tiene previsto presentarse en el teatro San Carlos de Junín, donde llevará adelante un acto de campaña junto a los candidatos libertarios de cara a los próximos comicios para elegir diputados bonaerenses el 7 de septiembre y nacionales el 26 de octubre.
