“Catástrofe social”

Cristina Kirchner recibió a autoridades educativas y cuestionó a Milei por el ajuste en ese sector

La expresidenta, en prisión domiciliaria, recibió en su casa a la líder de CTERA, Sonia Alesso, y al titular de la Internacional de la Educación, David Edwards. Hablaron sobre el presente del sistema educativo argentino y la situación social.