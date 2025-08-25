#HOY:

Oficializados: cuáles son los cinco decretos del gobierno nacional rechazados por el Congreso

Este lunes se publicaron los respectivos documentos desde Diputados y Senado sobre los DNU debatidos la semana pasada.

Congreso de la Nación rechazó una serie de decretos. Crédito: NA
 10:11
Por: 

El gobierno nacional publicó este lunes los respectivos documentos donde la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado rechazan una serie de decretos del presidente Javier Milei.

Se trata de la oficialización vía Boletín de las discusiones que la semana pasada se dieron en el Congreso argentino, lo que representó un duro revés legislativo para el oficialismo.

Todas las miradas hacia el Congreso. Después de una semana negra para el gobierno nacional, con aprobaciones y rechazos contrarios a sus directivas, la semana arranca con varias convocatorias de alto voltaje. Crédito: Archivo.Congreso de la Nación rechazó una serie de decretos. Crédito: Fernando Nicola

Los documentos llevan, por un lado, la firma del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y por el otro, la de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel.

Los cinco decretos son los 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25. Fueron publicados con las facultades que el Congreso delegó por un año al Poder Ejecutivo con la aprobación de la Ley Bases. Su vigencia terminó el 8 de julio.

congresoCongreso de la Nación rechazó una serie de decretos.

Las modificaciones apuntaban a la disolución de Vialidad Nacional, el régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la reforma de organismos históricos y de cultura y la reforma del INTA y del INTI.

Resolución 94/2025: reforma del INTA y del INTI

El decreto disolvía transformaba agencias y organismos dentro del ámbito del Ministerio de Economía. Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Sus funciones se resignaban a otros ámbitos de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Resolución 94/2025 by El Litoral

Resolución 39/2025: régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional

El decreto original establecía un nuevo marco regulatorio para la Marina Mercante Nacional. Argumentaron que buscaban impulsar su competitividad y desarrollo. La reforma más destacada era la aprobación del Régimen de Excepción de la Marina Mercante, con cambios en los permisos que deben solicitar los armadores de buques, con la modificación de la Ley de la Navegación N° 20.094 y con flexibilizaciones para el servicio de cabotaje por parte de barcos de bandera extranjera.

Resolución 39/2025 by El Litoral

Resolución 43/2025: reforma de organismos históricos y de cultura

El decreto original disponía la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Ambos institutos, creados por leyes y decretos previos, se integrarìan para formar una única unidad organizativa.

Resolución 43/2025 by El Litoral

Resolución 44/2025: transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos

El decreto original disponía la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), de un organismo descentralizado a un organismo desconcentrado. Debía depender directamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Resolución 44/2025 by El Litoral

Resolución 94/2025: disolución de Vialidad

Con este decreto, el Gobierno disponía disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.

En él también se había decidido disolver la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y planteado que la Comisión Naciona de Regulación del Transporte pasara a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.

Resolución 95/2025 by El Litoral

