Oficializados: cuáles son los cinco decretos del gobierno nacional rechazados por el Congreso

El gobierno nacional publicó este lunes los respectivos documentos donde la Cámara de Diputados de la Nación y el Senado rechazan una serie de decretos del presidente Javier Milei.
Se trata de la oficialización vía Boletín de las discusiones que la semana pasada se dieron en el Congreso argentino, lo que representó un duro revés legislativo para el oficialismo.
Los documentos llevan, por un lado, la firma del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y por el otro, la de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel.
Los cinco decretos son los 462/25, 345/25, 351/25, 340/25 y 461/25. Fueron publicados con las facultades que el Congreso delegó por un año al Poder Ejecutivo con la aprobación de la Ley Bases. Su vigencia terminó el 8 de julio.
Las modificaciones apuntaban a la disolución de Vialidad Nacional, el régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, la reforma de organismos históricos y de cultura y la reforma del INTA y del INTI.
El decreto disolvía transformaba agencias y organismos dentro del ámbito del Ministerio de Economía. Se trata de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). Sus funciones se resignaban a otros ámbitos de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El decreto original establecía un nuevo marco regulatorio para la Marina Mercante Nacional. Argumentaron que buscaban impulsar su competitividad y desarrollo. La reforma más destacada era la aprobación del Régimen de Excepción de la Marina Mercante, con cambios en los permisos que deben solicitar los armadores de buques, con la modificación de la Ley de la Navegación N° 20.094 y con flexibilizaciones para el servicio de cabotaje por parte de barcos de bandera extranjera.
El decreto original disponía la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeneano y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas. Ambos institutos, creados por leyes y decretos previos, se integrarìan para formar una única unidad organizativa.
El decreto original disponía la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), de un organismo descentralizado a un organismo desconcentrado. Debía depender directamente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Con este decreto, el Gobierno disponía disolver la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
En él también se había decidido disolver la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y planteado que la Comisión Naciona de Regulación del Transporte pasara a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
