Guillermo Francos irá a Diputados y en comisiones se hablará de ANDIS y fentanilo

La efervescencia electoral apenas había comenzado a bajar luego del cierre de listas para las candidaturas a renovar la Cámara de Diputados nacionales el 26 de octubre, cuando las dos cámaras que componen el Congreso celebraron sendas sesiones con varias malas noticias para el gobierno de Javier Milei.
Diputados llegó el miércoles al recinto con la decisión de rechazar el veto a la Emergencia en Discapacidad, que ahora deberá pasar al Senado para definir si se sostiene la ley o se ratifica el bloqueo presidencial. Es cierto que la oposición en la Cámara baja no logró rechazar el veto a la recomposición de jubilaciones y pensiones pero si convirtió en ley uno de los proyectos impulsados por todos los gobernadores para repartir los Anticipos del Tesoro Nacional (ATN).
Al día siguiente, el Senado convirtió en ley el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Pediatría, además de completar el rechazo a cinco decretos (incuído un DNU) que, entre otras cuestiones, reformulaba o disolvía organismos como Vialidad Nacional, INTI, INTA y el Instituto Nacional de Teatro.
Ya desde el mediodía del miércoles, los coletazos de los audios atribuidos al (ahora) ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, atravesaron buena parte de la sesión de Diputados. La causa se investiga por presuntos hechos de corrupción vinculados con el mencionado organismo.
Mario Lugones asumió en 2024 al frente del Ministerio de Salud de la Nación. Para este martes fue convocado a Diputados para exponer sobre las investigaciones en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad. Crédito: Archivo.
Para entonces, todavía no se había atenuado otro escándalo: el del fentanilo contaminado por el que se produjeron, según estiman,un centenar de muertes en todo el país. Para avanzar en la creación de una comisión investigadora sobre este tema fue convocada la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que preside Silvia Lospennato (PRO). La reunión fue acordada para el martes a las 14, también a instancias de la santafesina Mónica Fein, quien se refirió al tema en el recinto.
Pero como la realidad argentina es tan dinámica, en las últimas horas se sumó la convocatoria al ministro de Salud Mario Lugones y al ahora interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, para asistir a un plenario de Acción Social y Salud Pública, y Discapacidad, a fin de dar explicaciones sobre las denuncias que se conocieron durante la semana pasada, presuntamente de boca de Spagnuolo, y derivaron en una docena de allanamientos y secuestros de celulares y otros elementos. Esa reunión será el martes a las 12.
Para el miércoles, todos estos temas y los demás que tienen pendientes diputadas y diputados de todos los bloques confluirán en el recinto de sesiones donde, desde las 12, dará un informe el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional.
Todas las miradas hacia el Congreso. Después de una semana negra para el gobierno nacional, con aprobaciones y rechazos contrarios a sus directivas, la semana arranca con varias convocatorias de alto voltaje. Crédito: Archivo.
Se descuenta que, más allá de las respuestas que entregue el funcionario por escrito, habrá preguntas sobre los dos temas que por estas horas tienen en vilo a la administración central: las responsabilidades en el caso del fentanilo contaminado y las explicaciones los ya mencionados audios.
Y también se podría indagar sobre un tema que sobrevuela en las sesiones de ambas cámaras: ¿enviará el gobierno nacional un nuevo proyecto de Presupuesto luego de dos años de reconducir el que fue sancionado en 2023? Hay plazo hasta el 15 de septiembre: el año pasado fue presentado en cadena nacional en el prime time del domingo. Para este año, aún es una incógnita.
