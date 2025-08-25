Otra semana complicada para el gobierno

Guillermo Francos irá a Diputados y en comisiones se hablará de ANDIS y fentanilo

Están citados para el martes el ministro Mario Lugones y el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches. El jefe de Gabinete irá el miércoles al mediodía al recinto.