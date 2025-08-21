Nuevas personas detenidas

El narcotráfico ya aparece en la causa del fentanilo contaminado

El juez federal Ernesto Kreplak ordenó en las últimas horas la detención de al menos nueve personas en el marco de la investigación por la elaboración y distribución de fentanilo contaminado, que habría provocado la muerte de más de un centenar de pacientes en distintos puntos del país.