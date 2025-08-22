Con foco en el Garrahan, el Senado sancionó la emergencia nacional en pediatría

Fue por 62 votos afirmativos y solo ocho negativos. Entre otros puntos, la iniciativa exhorta al Ministerio de Salud a efectuar “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica, incluyendo a los residentes nacionales”.